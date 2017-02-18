حجز 76 قصاصة كوكايين ممزوجة بـ "البيكاربونات" في وهران

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة جنح وهران، الإثنين، توقيع عقوبة 14 سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة، في حق شابين من أعمار مختلفة، عن تهمة الحيازة والمتاجرة في المخدرات الصلبة، حيث تم حجز ما يزيد عن 70 قصاصة كوكايين، ممزوجة بمادة البيكاربونات.

وحسب مجريات الجلسة، فإن مصالح الأمن لمكافحة المخدرات، وردتها معلومات عن نشاط بعض الأطراف في المتاجرة بالسموم. وأفضى التحقيق إلى توقيف أحد المتابعين في قضية الحال، وبحوزته 11 قصاصة كوكايين، و54 قصاصة أخرى تم ضبطها بمنزله، إلى جانب مبلغ 10 ملايين سنتيم و100 أورو، إضافة إلى ميزان صغير.

حيث بلغت الكمية الإجمالية المحجوزة 20 غراما من الكوكايين، كانت تباع بـ12 ألف دج للقصاصة الواحدة.

هذا الأخير الذي حجزت بحوزته السموم، كشف أثناء التحقيق الأمني معه، أنه كان يخلط هذه الممنوعات بمادة البيكاربونات، وأن ممونه هو المتهم الثاني. ونفى المتهمان كل ما نسب إليهما من أفعال، مع اعتراف أحدهما بأنه مستهلك فقط.