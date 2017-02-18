قامت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، مساء الأحد، بحجز ما يزيد عن 140 دفتر صكوك خاص بزبائن بريد الجزائر، ظل ساعي بريد يحتفظ بها بمسكنه، بعدما قام بجمعها على مراحل قبل إحالته على التقاعد مؤخرا.
وما علمته "الشروق"، فإن عناصر الأمن ترصدت ابن ساعي البريد، بعد الاشتباه في ترويجه للمخدرات، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، تم مداهمة المسكن، أين تم حجز كمية من المخدرات بحوزة المشتبه فيه، كما تبين أن والده الذي عمل لسنوات طويلة كساعي بريد، قبل أن يحال على التقاعد مؤخرا، ظل يحتفظ بأكثر من 140 دفتر شيكات بمسكنه، التي تم حجزها وفتح تحقيق حول الغرض من إخفائها بمسكنه، وما إن كان قد استعمل بعضها لسحب الأموال.
وتأتي هذه القضية، في وقت يشتكي فيه الكثير من زبائن بريد الجزائر، من تأخر وصول دفاتر الصكوك الخاصة بهم، ما يحرمهم في مناسبات عديدة من سحب أموالهم، بعدما منع التعامل بصك الإنقاذ ببعض مكاتب البريد المتواجدة بمختلف مناطق الولاية، بناء على تعليمة صادرة عن المديرية الوصية، قد يكون الهدف منها إبطال محاولات التزوير والاستيلاء على أموال المواطنين.
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ساعي بريد متقاعد يحتفظ بـ 140 دفتر صكوك بمسكنه ببلعباس
م. مراد
قامت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، مساء الأحد، بحجز ما يزيد عن 140 دفتر صكوك خاص بزبائن بريد الجزائر، ظل ساعي بريد يحتفظ بها بمسكنه، بعدما قام بجمعها على مراحل قبل إحالته على التقاعد مؤخرا.
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وما علمته "الشروق"، فإن عناصر الأمن ترصدت ابن ساعي البريد، بعد الاشتباه في ترويجه للمخدرات، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، تم مداهمة المسكن، أين تم حجز كمية من المخدرات بحوزة المشتبه فيه، كما تبين أن والده الذي عمل لسنوات طويلة كساعي بريد، قبل أن يحال على التقاعد مؤخرا، ظل يحتفظ بأكثر من 140 دفتر شيكات بمسكنه، التي تم حجزها وفتح تحقيق حول الغرض من إخفائها بمسكنه، وما إن كان قد استعمل بعضها لسحب الأموال.
وتأتي هذه القضية، في وقت يشتكي فيه الكثير من زبائن بريد الجزائر، من تأخر وصول دفاتر الصكوك الخاصة بهم، ما يحرمهم في مناسبات عديدة من سحب أموالهم، بعدما منع التعامل بصك الإنقاذ ببعض مكاتب البريد المتواجدة بمختلف مناطق الولاية، بناء على تعليمة صادرة عن المديرية الوصية، قد يكون الهدف منها إبطال محاولات التزوير والاستيلاء على أموال المواطنين.