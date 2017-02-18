دعا الرئيس الفرنسي كلا من نظيره الإيطالي والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الإسباني إلى عقد قمة مشتركة في مدينة فرساي الشهر المقبل في إطار الإعداد لإصلاحات الاتحاد الأوروبي.
وقال فرانسوا هولاند في تصريح له عقب القمة الفرنسية الإسبانية في ملقة الاثنين 20 فيفري، إن "الهدف ليس قيام أربع دول بتحديد ما يجب أن تكون عليه أوروبا فهذا ليس مفهومنا ولكننا نمثل البلدان الأربعة الأكبر ونريد أن نعبر عما نريد فعله مع الآخرين".
وأكد مصدر مطلع أن باريس تأمل في أن يتفق القادة الأربعة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي والرئيس الإيطالي باولو جينتيلوني، على مواقف مشتركة فيما يتعلق بقضايا أوروبية محورية مثل سياسة اللجوء ومكافحة الإرهاب.
وتأتي دعوة هولاند للدول الأربع بمناسبة الذكرى الـ60 لمعاهدة روما.
يشار إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 يسعون لإعطاء دفعة للتكتل الأوروبي الذي تأثر بقرار المملكة المتحدة الانفصال وذلك خلال القمة الأوروبية المرتقبة في 25 مارس.
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هولاند يدعو إلى قمة رباعية حول الشأن الأوروبي
وكالات
دعا الرئيس الفرنسي كلا من نظيره الإيطالي والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الإسباني إلى عقد قمة مشتركة في مدينة فرساي الشهر المقبل في إطار الإعداد لإصلاحات الاتحاد الأوروبي.
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وقال فرانسوا هولاند في تصريح له عقب القمة الفرنسية الإسبانية في ملقة الاثنين 20 فيفري، إن "الهدف ليس قيام أربع دول بتحديد ما يجب أن تكون عليه أوروبا فهذا ليس مفهومنا ولكننا نمثل البلدان الأربعة الأكبر ونريد أن نعبر عما نريد فعله مع الآخرين".
وأكد مصدر مطلع أن باريس تأمل في أن يتفق القادة الأربعة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي والرئيس الإيطالي باولو جينتيلوني، على مواقف مشتركة فيما يتعلق بقضايا أوروبية محورية مثل سياسة اللجوء ومكافحة الإرهاب.
وتأتي دعوة هولاند للدول الأربع بمناسبة الذكرى الـ60 لمعاهدة روما.
يشار إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 يسعون لإعطاء دفعة للتكتل الأوروبي الذي تأثر بقرار المملكة المتحدة الانفصال وذلك خلال القمة الأوروبية المرتقبة في 25 مارس.