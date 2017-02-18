شاهد لحظة اصطدام الطائرة خمسة قتلى في تحطم طائرة صغيرة في أستراليا

انفجرت طائرة، الثلاثاء، على شكل "كرة نارية ضخمة" بعد أن اصطدمت بمركز للتسوق بالقرب من مدينة ملبورن الأسترالية، وقالت الشرطة، إن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها لاقوا حتفهم.

وقالت الشرطة، إن طياراً وأربعة ركاب أمريكيين لقوا حتفهم، عندما سقطت طائرة صغيرة على سطح مركز تجاري بعد إقلاعها من مطار خارج ملبورن ثاني أكبر مدن البلاد.

وانحرفت الطائرة، وهي من طراز "بيتش كرافت"، مباشرة بعد إقلاعها من مطار إيسندون القريب من ملبورن، واصطدمت بمركز تجاري كان لا يزال مغلقاً قرب المطار.

وقال ستيفن لين مساعد مفوض الشرطة في فيكتوريا، إنه كان هناك "خمسة على متن الطائرة، ولا يبدو أن أحداً منهم نجا من الحادث".

ونشر موقع أسترالي من ملبورن على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام الطائرة بالمركز التجاري.

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في وقت سابق قال دانيال أندروز، رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا وكبرى مدنها ملبورن، إن "عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة لأسوأ حادث طيران مدني شهدته ولايتنا منذ 30 عاماً".

وأوضحت ليزا نوفيل وزيرة الشرطة في ولاية فيكتوريا للصحافيين، أن "طائرة خفيفة الوزن تم استئجارها.. اصطدمت بمركز تجاري في إيسندون" متحدثة عن "وقوع حادث مأساوي للغاية".

ولفتت إلى أن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي استؤجرت لرحلة خاصة إلى كينغ آيلاند الجزيرة الأسترالية الواقعة بين ملبورن وتسمانيا.

وأظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية، نيراناً وأضراراً كبيرة لحقت بالمركز التجاري والمباني القريبة. وارتفع عمود من الدخان الأسود في موقع الحادث.

وقال سائق سيارة يدعى جايسون لإذاعة "أيه بي سي": "رأيت هذه الطائرة عندما اصطدمت بالمبنى، كانت هناك كرة نار ضخمة".

وأضاف "شعرت بالحرارة من خلال نافذة سيارة الأجرة، وبعد ذلك ارتدت عجلة تشبه عجلة الطائرة، على الطريق وارتطمت بسيارة الأجرة".

ولم يتم بعد تحديد سبب تحطم الطائرة. وقال قائد شرطة ولاية فيكتوريا، ميك فروين، إن الفرضية الأساسية للمحققين هي حصول "عطل في المحرك".

وتم مؤقتاً إغلاق الطريق السريع الذي يمتد على طول المطار.

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