ألغت اجتماعها معه لوبان ترفض ارتداء الحجاب قبل لقاء مفتي لبنان

ألغت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية اجتماعاً، الثلاثاء، مع مفتي لبنان ورفضت ارتداء الحجاب قبل اللقاء، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت لوبان للصحفيين: "يمكنكم إيصال تحياتي للمفتي لكنني لن أغطي نفسي".

وقال المكتب الصحفي للمفتي، إن مساعدي لوبان كانوا على علم مسبق بضرورة أن ترتدي حجاباً أثناء اللقاء.

وتزور لوبان لبنان سعياً لتحسين فرصها الانتخابية.

وكانت لوبان، وصلت بيروت مساء أمس الأول (الأحد)؛ حيث التقت الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات سياسية لبنانية.

ومن المفترض أن تلتقي لوبان، اليوم (الثلاثاء)، آخر أيام زيارتها إلى لبنان، البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية ستحصد على الأرجح أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في أفريل، لكنها ستخسر أمام مرشح ينتمي للتيار الرئيسي في جولة ثانية حاسمة في ماي.