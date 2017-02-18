ألغت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية اجتماعاً، الثلاثاء، مع مفتي لبنان ورفضت ارتداء الحجاب قبل اللقاء، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقالت لوبان للصحفيين: "يمكنكم إيصال تحياتي للمفتي لكنني لن أغطي نفسي".
وقال المكتب الصحفي للمفتي، إن مساعدي لوبان كانوا على علم مسبق بضرورة أن ترتدي حجاباً أثناء اللقاء.
وتزور لوبان لبنان سعياً لتحسين فرصها الانتخابية.
وكانت لوبان، وصلت بيروت مساء أمس الأول (الأحد)؛ حيث التقت الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات سياسية لبنانية.
ومن المفترض أن تلتقي لوبان، اليوم (الثلاثاء)، آخر أيام زيارتها إلى لبنان، البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية ستحصد على الأرجح أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في أفريل، لكنها ستخسر أمام مرشح ينتمي للتيار الرئيسي في جولة ثانية حاسمة في ماي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1المخزن يبتزّ أوروبا!
2وفاة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة
3فيديو يظهر لحظة اغتيال كيم جونغ نام
4أبرز المحطات في حياة الشيخ الكفيف عمر عبد الرحمن
5بدء محاكمة جنود أتراك بتهمة محاولة اغتيال أردوغان
Français English
الرأي
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
الفيديو
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
ألغت اجتماعها معه
لوبان ترفض ارتداء الحجاب قبل لقاء مفتي لبنان
وكالات - الشروق أونلاين
ألغت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية اجتماعاً، الثلاثاء، مع مفتي لبنان ورفضت ارتداء الحجاب قبل اللقاء، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
تغطيات ذات صلة
الجيش التركي: مقتل 44 من "داعش" في سوريا
لوبان ترفض ارتداء الحجاب قبل لقاء مفتي لبنان
إنذارات بوجود قنابل في 11 مركزاً يهودياً في أمريكا
خمسة قتلى في تحطم طائرة صغيرة في أستراليا
هولاند يدعو إلى قمة رباعية حول الشأن الأوروبي
وقالت لوبان للصحفيين: "يمكنكم إيصال تحياتي للمفتي لكنني لن أغطي نفسي".
وقال المكتب الصحفي للمفتي، إن مساعدي لوبان كانوا على علم مسبق بضرورة أن ترتدي حجاباً أثناء اللقاء.
وتزور لوبان لبنان سعياً لتحسين فرصها الانتخابية.
وكانت لوبان، وصلت بيروت مساء أمس الأول (الأحد)؛ حيث التقت الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات سياسية لبنانية.
ومن المفترض أن تلتقي لوبان، اليوم (الثلاثاء)، آخر أيام زيارتها إلى لبنان، البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية ستحصد على الأرجح أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في أفريل، لكنها ستخسر أمام مرشح ينتمي للتيار الرئيسي في جولة ثانية حاسمة في ماي.