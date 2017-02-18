رئيس أذربيجان يعين زوجته نائباً له

date 2017/02/21 views 193 comments 0
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icon-writer الأناضول - الشروق أونلاين

عين رئيس أذربيجان إلهام علييف زوجته ميهريبان علييف النائب الأول له أي لرئيس الجمهورية الأذرية.

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وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذرية، الثلاثاء، أن علييف عين زوجته كنائب له بموجب صلاحيات واردة في دستور البلاد.

وكانت أذربيجان أجرت تعديلات دستورية في استفتاء 26 سبتمبر 2016، تقرر بموجبها استحداث منصبي "نائب الرئيس الأول ونواب الرئيس"، وذلك بعد موافقة 86.6 في المائة من المشاركين في الاستفتاء.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، أعطي الرئيس صلاحية تعيين وعزل نائبه الأول ونوابه، وفي حال خلو منصب الرئيس تتحول كافة صلاحياته والحصانة إلى نائبه الأول.

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