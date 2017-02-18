قال الجيش التركي، الثلاثاء، إن 44 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا في عمليات تساندها تركيا حول مدينة الباب السورية وفي ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الاثنين.
وأضاف أن جندياً تركياً قتل وأصيب آخران خلال جهود لنزع الألغام والمتفجرات في المنطقة، مؤكداً من جديد على أنه بسط سيطرته إلى حد بعيد في المناطق السكنية في الباب.
ومدينة الباب معقل لـ"داعش" وتبعد 30 كيلومتراً عن الحدود التركية وهي هدف رئيسي منذ أن بدأت تركيا توغلاً مع المعارضة السورية في أوت لطرد المتشددين من حدودها ومنع تحقيق فصيل كردي مسلح لمكاسب هناك.
وقال الجيش التركي، إن 15 من المتشددين قتلوا في اشتباكات وقصف مدفعي وضربات جوية خلال العمليات في الباب، فيما قتل 29 ودمرت أربعة مبان في الضربات الجوية للتحالف.
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الجيش التركي: مقتل 44 من "داعش" في سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
قال الجيش التركي، الثلاثاء، إن 44 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا في عمليات تساندها تركيا حول مدينة الباب السورية وفي ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الاثنين.
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وأضاف أن جندياً تركياً قتل وأصيب آخران خلال جهود لنزع الألغام والمتفجرات في المنطقة، مؤكداً من جديد على أنه بسط سيطرته إلى حد بعيد في المناطق السكنية في الباب.
ومدينة الباب معقل لـ"داعش" وتبعد 30 كيلومتراً عن الحدود التركية وهي هدف رئيسي منذ أن بدأت تركيا توغلاً مع المعارضة السورية في أوت لطرد المتشددين من حدودها ومنع تحقيق فصيل كردي مسلح لمكاسب هناك.
وقال الجيش التركي، إن 15 من المتشددين قتلوا في اشتباكات وقصف مدفعي وضربات جوية خلال العمليات في الباب، فيما قتل 29 ودمرت أربعة مبان في الضربات الجوية للتحالف.