ثلاثة قتلى في هجوم ما زال مستمراً على محكمة في باكستان

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن مسؤولون باكستانيون مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، الثلاثاء، في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين واستهدف محكمة في شمال غرب باكستان، حيث ما زالت الشرطة تطارد أحدهم داخل المبنى.

وقال قائد شرطة المنطقة سهيل خالد لوكالة فرانس برس، إن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 13 آخرون"، موضحاً أن "عملية مطاردة الانتحاري الثالث مستمرة".

وأضاف إن أحد القتلى محام، وأن الهجوم وقع في "فترة ازدحام". ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المجمع الواقع في تانغي بالقرب من مدينة شارسادا في الولاية.

وتبنى "جماعة الأحرار" وهو فصيل من حركة طالبان باكستان الهجوم، مؤكداً لفرانس برس، أن الهجوم "ما زال جارياً".

وأكد المسؤول في الشرطة محمد إعجاز خان لفرانس برس، إن "ثلاثة انتحاريين حاولوا دخول المجمع القضائي. قتل أحدهم وفجر الثاني نفسه".

من جهته، قال بهادور يار رئيس بلدية شارسادا للتلفزيون: "أنا موجود في الموقع وجثة لانتحاري ممدة أمام المدخل الرئيسي للمجمع القضائي وجثة الثاني ممدة داخل المبنى". وأضاف أن الانتحاري "الثالث تمكن من الدخول والشرطة تطارده".