أعلن مسؤولون باكستانيون مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، الثلاثاء، في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين واستهدف محكمة في شمال غرب باكستان، حيث ما زالت الشرطة تطارد أحدهم داخل المبنى.
وقال قائد شرطة المنطقة سهيل خالد لوكالة فرانس برس، إن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 13 آخرون"، موضحاً أن "عملية مطاردة الانتحاري الثالث مستمرة".
وأضاف إن أحد القتلى محام، وأن الهجوم وقع في "فترة ازدحام". ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المجمع الواقع في تانغي بالقرب من مدينة شارسادا في الولاية.
وتبنى "جماعة الأحرار" وهو فصيل من حركة طالبان باكستان الهجوم، مؤكداً لفرانس برس، أن الهجوم "ما زال جارياً".
وأكد المسؤول في الشرطة محمد إعجاز خان لفرانس برس، إن "ثلاثة انتحاريين حاولوا دخول المجمع القضائي. قتل أحدهم وفجر الثاني نفسه".
من جهته، قال بهادور يار رئيس بلدية شارسادا للتلفزيون: "أنا موجود في الموقع وجثة لانتحاري ممدة أمام المدخل الرئيسي للمجمع القضائي وجثة الثاني ممدة داخل المبنى". وأضاف أن الانتحاري "الثالث تمكن من الدخول والشرطة تطارده".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1المخزن يبتزّ أوروبا!
2وفاة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة
3فيديو يظهر لحظة اغتيال كيم جونغ نام
4لوبان ترفض ارتداء الحجاب قبل لقاء مفتي لبنان
5بدء محاكمة جنود أتراك بتهمة محاولة اغتيال أردوغان
Français English
الرأي
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
الفيديو
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
ثلاثة قتلى في هجوم ما زال مستمراً على محكمة في باكستان
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن مسؤولون باكستانيون مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، الثلاثاء، في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين واستهدف محكمة في شمال غرب باكستان، حيث ما زالت الشرطة تطارد أحدهم داخل المبنى.
تغطيات ذات صلة
ثلاثة قتلى في هجوم ما زال مستمراً على محكمة في باكستان
ترامب يعين ماكماستر مستشاراً للأمن القومي
الجيش التركي: مقتل 44 من "داعش" في سوريا
رئيس أذربيجان يعين زوجته نائباً له
لوبان ترفض ارتداء الحجاب قبل لقاء مفتي لبنان
وقال قائد شرطة المنطقة سهيل خالد لوكالة فرانس برس، إن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 13 آخرون"، موضحاً أن "عملية مطاردة الانتحاري الثالث مستمرة".
وأضاف إن أحد القتلى محام، وأن الهجوم وقع في "فترة ازدحام". ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المجمع الواقع في تانغي بالقرب من مدينة شارسادا في الولاية.
وتبنى "جماعة الأحرار" وهو فصيل من حركة طالبان باكستان الهجوم، مؤكداً لفرانس برس، أن الهجوم "ما زال جارياً".
وأكد المسؤول في الشرطة محمد إعجاز خان لفرانس برس، إن "ثلاثة انتحاريين حاولوا دخول المجمع القضائي. قتل أحدهم وفجر الثاني نفسه".
من جهته، قال بهادور يار رئيس بلدية شارسادا للتلفزيون: "أنا موجود في الموقع وجثة لانتحاري ممدة أمام المدخل الرئيسي للمجمع القضائي وجثة الثاني ممدة داخل المبنى". وأضاف أن الانتحاري "الثالث تمكن من الدخول والشرطة تطارده".