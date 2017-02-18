قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن محاكمة سيف الإسلام ابن معمر القذافي لا تفي بالمعايير الدولية وإنه يجب أن يواجه اتهامات بالقتل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ الإطاحة بوالده في 2011 يحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الجبلية الغربية الليبية لدى أحد الفصائل التي تتنازع على السلطة منذ مقتل الزعيم الليبي.
وحكمت محكمة في طرابلس بالإعدام غيابياً على سيف الإسلام في جويلية 2015 بسبب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الانتفاضة. ورفضت قوات الزنتان تسليمه قائلة إنها غير واثقة من ضمان طرابلس عدم هروبه.
وأشار تقرير للأمم المتحدة عن محاكمة 37 متهماً من بينهم سيف الإسلام إلى انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب إتباعها تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح بالاتصال بالأسرة أو المحامين ومزاعم تعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل ملائم.
وقال إن الإجراءات "لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة وتمثل انتهاكاً أيضاً للقانون الليبي في بعض النواحي".
ولم يتم استدعاء شهود إدعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة مما يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: "هذه المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق العدالة".
وكان سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من بين تسعة متهمين حُكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص.
وقال تقرير الأمم المتحدة: "الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم (سيف الإسلام) الذي ما زال في الزنتان ويُعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دولياً".
ومن المقرر أن تراجع محكمة النقض الليبية الإجراءات التي تم إتباعها في هذه القضية ولكن ليس الوقائع والأدلة. وقال تقرير الأمم المتحدة: "مثل هذه المراجعة لا تمثل استئنافاً كاملاً وفقاً لما تتطلبه المعايير الدولية".
ودعا التقرير السلطات الليبية إلى ضمان تسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي "تماشياً مع التزامات ليبيا الدولية".
ولا تقر المحكمة الجنائية الدولية عقوبة الإعدام.
وقال تقرير الأمم المتحدة: "ما زال ممثل الإدعاء (في المحكمة الجنائية الدولية) يسعى إلى تسليم (سيف الإسلام) للسلطات الليبية من أجل المضي قدماً في قضيته".
وحث التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية على إصلاح نظام العدالة الجنائية قائلاً، إن هذه المحاكمة سلطت الضوء على "عيوب كبيرة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1المخزن يبتزّ أوروبا!
2وفاة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة
3فيديو يظهر لحظة اغتيال كيم جونغ نام
4لوبان ترفض ارتداء الحجاب قبل لقاء مفتي لبنان
5رئيس أذربيجان يعين زوجته نائباً له
Français English
الرأي
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
الفيديو
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
قالت إن محاكمته في ليبيا غير نزيهة
الأمم المتحدة تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي للجنائية الدولية
رويترز - الشروق أونلاين
قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن محاكمة سيف الإسلام ابن معمر القذافي لا تفي بالمعايير الدولية وإنه يجب أن يواجه اتهامات بالقتل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
تغطيات ذات صلة
السجن 18 شهراً لقاتل الجريح الفلسطيني في الخليل
الأمم المتحدة تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي للجنائية الدولية
ثلاثة قتلى في هجوم ما زال مستمراً على محكمة في باكستان
ترامب يعين ماكماستر مستشاراً للأمن القومي
الجيش التركي: مقتل 44 من "داعش" في سوريا
ومنذ الإطاحة بوالده في 2011 يحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الجبلية الغربية الليبية لدى أحد الفصائل التي تتنازع على السلطة منذ مقتل الزعيم الليبي.
وحكمت محكمة في طرابلس بالإعدام غيابياً على سيف الإسلام في جويلية 2015 بسبب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الانتفاضة. ورفضت قوات الزنتان تسليمه قائلة إنها غير واثقة من ضمان طرابلس عدم هروبه.
وأشار تقرير للأمم المتحدة عن محاكمة 37 متهماً من بينهم سيف الإسلام إلى انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب إتباعها تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح بالاتصال بالأسرة أو المحامين ومزاعم تعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل ملائم.
وقال إن الإجراءات "لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة وتمثل انتهاكاً أيضاً للقانون الليبي في بعض النواحي".
ولم يتم استدعاء شهود إدعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة مما يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: "هذه المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق العدالة".
وكان سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من بين تسعة متهمين حُكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص.
وقال تقرير الأمم المتحدة: "الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم (سيف الإسلام) الذي ما زال في الزنتان ويُعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دولياً".
ومن المقرر أن تراجع محكمة النقض الليبية الإجراءات التي تم إتباعها في هذه القضية ولكن ليس الوقائع والأدلة. وقال تقرير الأمم المتحدة: "مثل هذه المراجعة لا تمثل استئنافاً كاملاً وفقاً لما تتطلبه المعايير الدولية".
ودعا التقرير السلطات الليبية إلى ضمان تسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي "تماشياً مع التزامات ليبيا الدولية".
ولا تقر المحكمة الجنائية الدولية عقوبة الإعدام.
وقال تقرير الأمم المتحدة: "ما زال ممثل الإدعاء (في المحكمة الجنائية الدولية) يسعى إلى تسليم (سيف الإسلام) للسلطات الليبية من أجل المضي قدماً في قضيته".
وحث التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية على إصلاح نظام العدالة الجنائية قائلاً، إن هذه المحاكمة سلطت الضوء على "عيوب كبيرة".