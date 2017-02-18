أثقل حصيلة سُجلت بولاية البويرة 21 قتيلا في حوادث مرور خلال أسبوع

لقي 21 شخصا حتفهم وأصيب 982 آخرون بجروح جراء حوادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 فيفري 2017.

وأوردت حصيلة مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة تم تسجيلها بولاية البويرة بوفاة 5 أشخاص وجرح 33 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على اثر وقوع 25 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 6135 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5211 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر، إلى جانب 1004 تدخل سمح بإخماد 646 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.

وأشار نفس المصدر، إلى أن هذه الوحدات تواصل على المستوى الوطني مجهوداتها في دعم التكفل بفئة الأشخاص بدون مأوى.