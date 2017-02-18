لقي 21 شخصا حتفهم وأصيب 982 آخرون بجروح جراء حوادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 فيفري 2017.
وأوردت حصيلة مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة تم تسجيلها بولاية البويرة بوفاة 5 أشخاص وجرح 33 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على اثر وقوع 25 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 6135 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5211 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر، إلى جانب 1004 تدخل سمح بإخماد 646 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.
وأشار نفس المصدر، إلى أن هذه الوحدات تواصل على المستوى الوطني مجهوداتها في دعم التكفل بفئة الأشخاص بدون مأوى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1شاب يقتل أمه بطريقة وحشية في سطيف
2عصابات مغربية تجنّد ابن البارون زنجبيل لإغراق الجزائر بـ"المخدرات"!
3هكذا تمّ إبرام صفقات "قتل" الجزائريين بـ 50 طنّا من التبغ الفاسد
4والدة كريم قرفي: رأيت كابوسا لحظة مقتله!
5إصابة 20 شخصا في انفجار للغاز بعين الدفلى
Français English
الرأي
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
الفيديو
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
أثقل حصيلة سُجلت بولاية البويرة
21 قتيلا في حوادث مرور خلال أسبوع
الشروق أون لاين
لقي 21 شخصا حتفهم وأصيب 982 آخرون بجروح جراء حوادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 فيفري 2017.
تغطيات ذات صلة
مغارة "أوقاس الخفافيش".. معلم ساحر بحاجة إلى ترميم
انخفاض أسعار اللحوم البيضاء يكبد المربين خسائر فادحة
سكان هراوة يعانون من العزلة على بُعد أمتار من العاصمة
قاطنو الأقبية بالسوريكال بباب الزوار يحتجون
قرية اقسطن بعين صالح تغرق في المياه القذرة
وأوردت حصيلة مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة تم تسجيلها بولاية البويرة بوفاة 5 أشخاص وجرح 33 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على اثر وقوع 25 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 6135 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5211 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر، إلى جانب 1004 تدخل سمح بإخماد 646 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.
وأشار نفس المصدر، إلى أن هذه الوحدات تواصل على المستوى الوطني مجهوداتها في دعم التكفل بفئة الأشخاص بدون مأوى.