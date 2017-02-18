كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، عن تخطي هاجس عدم احترام الدول أعضاء الأوبك لحصص الإنتاج المتفق عليها بفيينا، مشيرا إلى أن المنظمة اليوم تمتلك آليات الرقابة وتسعى لضمان التزام المنتجين بنظام المحاصصة الجديد، مشيرا إلى أن هدفهم يكمن في بلوغ سعر 60 دولارا للبرميل.
وقال بوطرفة على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية، الثلاثاء، بفندق الأوراسي، أن الحكومة الجزائرية تسعى لرفع سعر برميل البترول بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، والذي يتراوح اليوم بين 50 و55 دولارا ليبلغ سقف الـ60 دولارا، وهو ما توقع حدوثه قبل نهاية السنة الجارية.
وبخصوص مناقصة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، والتي تصل طاقتها 4200 ميغاواط، أوضح بوطرفة أنه ينتظر صدور طريقة الاستغلال الجديدة في الجريدة الرسمية للإعلان عن المناقصة قريبا.
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بوطرفة: هدفنا تسويق برميل النفط بـ60 دولارا
إيمان. ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، عن تخطي هاجس عدم احترام الدول أعضاء الأوبك لحصص الإنتاج المتفق عليها بفيينا، مشيرا إلى أن المنظمة اليوم تمتلك آليات الرقابة وتسعى لضمان التزام المنتجين بنظام المحاصصة الجديد، مشيرا إلى أن هدفهم يكمن في بلوغ سعر 60 دولارا للبرميل.
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وقال بوطرفة على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية، الثلاثاء، بفندق الأوراسي، أن الحكومة الجزائرية تسعى لرفع سعر برميل البترول بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، والذي يتراوح اليوم بين 50 و55 دولارا ليبلغ سقف الـ60 دولارا، وهو ما توقع حدوثه قبل نهاية السنة الجارية.
وبخصوص مناقصة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، والتي تصل طاقتها 4200 ميغاواط، أوضح بوطرفة أنه ينتظر صدور طريقة الاستغلال الجديدة في الجريدة الرسمية للإعلان عن المناقصة قريبا.