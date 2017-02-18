استغل أشجار الأرز بطريقة غير قانونية القبض على سارق محمية طبيعية بباتنة

مكن الرقم الأخضر المجاني للأمن الوطني من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، قام بالاعتداء على المحمية الغابية لبلدية شمرة الواقعة بولاية باتنة، بمخالفته القوانين المتعلقة بالغابات، حيث تم توقيفه في حالة تلبس بنقله لـ 250 قطعة من أشجار الأرز الأطلسي والتي تم تصنفها ضمن الحظيرة الوطنية المحمية عالميا.

حيثيات القضية تعود لتلقي اتصال هاتفي من طرف احد المواطنين عبر الرقم الأخضر للأمن الوطني، مفاده وجود شخص بمنطقة شمرة بذات الولاية يثير الريبة والشكوك، وعلى الفور تنقلت عناصر الشرطة، أين تم تحديد مكان تواجد الشخص المبلغ عنه، حيث أسفرت عملية إخضاعه للتلمس الجسدي عن العثور على وثائق مركبة مسجلة باسم شخص آخر.

مباشرة التحريات أفضت إلى تحديد مكان تواجد المركبة مخبأة بأحد المناطق وهي محملة بـ 250 قطعة من أشجار الصنوبر مقطعة على شكل دائري بغية تسويقها بإحدى الولايات المجاورة، وعليه تم فتح تحقيق في الموضوع.

وقد تم حجز البضاعة والمركبة وتم وضعهما تحت تصرف المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.