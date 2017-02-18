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قال إنهم عندما يخرجون من مكاتبهم يكتشفون أنهم غرباء
سلطاني: تدني مستوى قادة الأحزاب وراء عزوف الناخبين
اعتبر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن هاجس عزوف الناخبين عن الصناديق، الذي أصبح يخيف السلطة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، يعود إلى تدني مستوى الخطاب السياسي لقادة الأحزاب الذين لم يستطيعوا إقناع الجزائريين، الأمر الذي جعلهم يعزفون عن اختيار من ينوب عنهم في مجالس الدولة المحلية منها والوطنية.
وأوضح سلطاني في مقال له، الثلاثاء، الخلفيات التي تدفع الجزائريين إلى التخلي عن واحد من حقوقهم المدنية، وذلك راجع، حسبه، إلى الخطاب السياسي البعيد عن الواقع، قائلا: "إن أزمة الخطاب عندنا هي أحد العوامل التي شجعت على العزوف وكرست مشاعر الخيبة وجعلت الوعاء يتناقص والأنصار يصابون بالإحباط".
ويرى القيادي في حمس أن الخطاب السياسي، هو أحد رموز نجاح التعبئة الجماهيرية، وإن خرج هذا الأخير عن الخط، فسيسقط رمزية القيادة ويفقد المؤسسة هيبتها وحظوظها في الصدارة، مضيفا: "الإنجاز الميداني مهم ولكنه يأتي بعد الخطاب الجاذب وبعد التعبئة الكافيّة.. وهو ما يضمن استمراريّة الحزب ويمده بالمال والرجال والأفكار والمبادرات".
وتابع سلطاني - قوله- إن الأحزاب السياسية تعاني أزمة خطاب على ثلاثة مستويات، لكل مستوى منها انعكاساته السلبية على التعبئة الشعبية والتحريك والتحشيد، قائلا "أحزابنا تخاطب المناضلين من داخل أقبيّة مغلقة وكأنهم هم الشعب والدولة والسلطات الثلاث، فإذا خرجوا من مقراتهم اكتشفوا أنهم غرباء عن المجتمع".
وقال سلطاني إن هؤلاء في خطابهم يفكرون دائما بالمؤامرة التي تجعل كل مناضل يخاف أن يذوب في محلول الجماهير، مضيفا أن الخطاب السياسي الموجود حاليا يدندن حول الخوف على الإسلام وعلى الوطن والتاريخ والحريات والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.. فهو خطاب لا يقنع عازفا بالذهاب إلى استخدام حقه بورقة انتخابيّة يقول فيها نعم لهذا البرنامج أو ذاك، ثم يتحمل مسؤوليته في التغيير".
سوق اهراسي2017/02/21 على 21:371
لن ترى الجزائر النور ما دام هذا المخلوق يتحدث. وجهك رمز لكل ما يلطخ السياسة والمبادئ. (ويعلم الله ما خفي منك) نطلب منك فقط ان يكون لديك مبدأ واحد فقط. رأيتك وسط مذيعات نصف عاريات تتحدث عن الشاب خالد . سبحان الله العلي العظيم؟
ali - alg2017/02/21 على 21:392
لا احد يختلف على ان النظام فاسد ومفسد ومتعفن بقيادة الافلان ووزارة الحركى اما انتم تضعون لحى مستعارة وتنافقون جهارا نهارا من اجل الكرسي والغنائم فهم يسرقون باسم الثورة وانتم تسرقون باسم الدين لذا الشعب الجزائري يقاطع انتخاباتكم ويكفر بكم وينتضر ساعة الصفر لتكون وبالا عليكم وعلى اولادكم ان شاء الله
بلقاسم2017/02/21 على 21:423
....ولا واحد فيهم منتخب ويمثل حزبه على حق...فكيف يقبل الشعب على انتخاب....ما يختاره له هؤلاء الأشرارر...المرتزقة عى حساب خزينة الدولة ومن أموال الشعب.....من أعطاهم صوتا...كمن أوقد نارا في قبرة تلتهب في جسمه غذاة مماته ودفنه.....شهادة زور...
2017/02/21 على 21:474
مقري راقي جد ممتاز ولا يستطيع حتى بلحمر منافسته .
يوميات مغترب 2017/02/21 على 21:505
خصيت فيها انت بالهامر و قصعة طعام باللحم ... هههه
سلطاني و السماطة2017/02/21 على 21:576
""يعود إلى تدني مستوى الخطاب السياسي لقادة الأحزاب الذين لم يستطيعوا إقناع الجزائريين، الأمر الذي جعلهم يعزفون عن اختيار من ينوب عنهم في مجالس الدولة المحلية منها والوطنية"". و هل يقصد سلطاني جميع رؤساء و قادة الأحزاب، بما فيهم رئيس الجمهورية الذي يعتبر رئيس حزب جبهة التحرير الوطني ، أم نسي الأمر؟ يا سلطاني، مستوى الشعب ارتفع و بكثير، و مستوى السياسة انخفض و بكثير؟