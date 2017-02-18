كشفت وزارة الثقافة، الإثنين، عن الاتفاق المبدئي بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي على إمضاء شهادات طلبة المدرسة العليا للفنون من قبل مصالح التعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب بيان أصدرته وزارة الثقافة، فإنّ لجنة مكونة من الوزارتين اجتمعت الخميس الفارط، ودرست وضعية المدرسة خصوصا فيما يتصل بالشؤون البيداغوجية لتصادق على عدد من الإجراءات من بينها مرافقة إدارة المدرسة من طرف مصالح التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد برامج خاصة بنظام "أل أم دي".
وسيتم الفصل في نوع النظام المراد اتباعه خلال السنة الجامعية القادمة، كما ورد في البيان، من أجل تطبيق إما نظام ليسانس مهنية أو ماستر مهنية.
ووفق "البيان" سيعاد النظر في القانون الأساسي للمدرسة العليا ومطابقته مع المرسوم رقم 16-176 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس العليا.
وينص المرسوم رقم 16-176 على مراجعة التسيير الداخلي للمدارس العليا للفنون الجميلة طبقا للقانون الأساسي المعمول به في تسيير المدارس العليا.
والجدير بالذكر أنّ المدرسة العليا للفنون الجميلة شهدت منذ الدخول الجامعي 2016-2017 حركات احتجاجية وشدا وجذبا بين الوصاية والطلبة الذين يطالبون بتحسين ظروفهم الاجتماعية والبيداغويجة وصلت بهم إلى تصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب عن الطعام لعدة أيام.
كما شملت هذه المطالب مسائل بداغوجية سبق أن طرحت من قبل خاصة في الحركة الاحتجاجية لـ2015 التي طالبت بمراجعة التكوين وفتح فضاءات عمل وورشات ومعادلة الشهادات.
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وقعت اتفاقا مع وزارة الثقافة بعد الاحتجاجات الأخيرة لطلبة المدرسة
وزارة التعليم العالي توافق على إمضاء شهادات طلبة الفنون الجميلة
حسان- م
كشفت وزارة الثقافة، الإثنين، عن الاتفاق المبدئي بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي على إمضاء شهادات طلبة المدرسة العليا للفنون من قبل مصالح التعليم العالي والبحث العلمي.
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وحسب بيان أصدرته وزارة الثقافة، فإنّ لجنة مكونة من الوزارتين اجتمعت الخميس الفارط، ودرست وضعية المدرسة خصوصا فيما يتصل بالشؤون البيداغوجية لتصادق على عدد من الإجراءات من بينها مرافقة إدارة المدرسة من طرف مصالح التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد برامج خاصة بنظام "أل أم دي".
وسيتم الفصل في نوع النظام المراد اتباعه خلال السنة الجامعية القادمة، كما ورد في البيان، من أجل تطبيق إما نظام ليسانس مهنية أو ماستر مهنية.
ووفق "البيان" سيعاد النظر في القانون الأساسي للمدرسة العليا ومطابقته مع المرسوم رقم 16-176 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس العليا.
وينص المرسوم رقم 16-176 على مراجعة التسيير الداخلي للمدارس العليا للفنون الجميلة طبقا للقانون الأساسي المعمول به في تسيير المدارس العليا.
والجدير بالذكر أنّ المدرسة العليا للفنون الجميلة شهدت منذ الدخول الجامعي 2016-2017 حركات احتجاجية وشدا وجذبا بين الوصاية والطلبة الذين يطالبون بتحسين ظروفهم الاجتماعية والبيداغويجة وصلت بهم إلى تصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب عن الطعام لعدة أيام.
كما شملت هذه المطالب مسائل بداغوجية سبق أن طرحت من قبل خاصة في الحركة الاحتجاجية لـ2015 التي طالبت بمراجعة التكوين وفتح فضاءات عمل وورشات ومعادلة الشهادات.