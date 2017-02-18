أعلنت فدرالية مسجد باريس المحسوبة على الجزائر،الثلاثاء، مقاطعة مؤسسة "إسلام فرنسا" التي قرر الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند إنشاءها العام الماضي، بقيادة وزير الدفاع الأسبق جون بيار شوفانمان من أجل تسيير ملف الإسلام في البلاد.
وأكدت فدرالية المسجد الذي يقوده الجزائري دليل بوبكر أنه "بعد مشاورات بين أعضاء الفدرالية الوطنية لمسجد باريس الكبير، تقرر تجديد موقفنا الرافض للمشاركة في أشغال المؤسسة المسماة إسلام فرنسا ومجلسها التوجيهي".
وأوضح البيان المنشور على موقع الهيئة "نندد مجددا بكل أشكال التدخل الحكومي في تسيير شؤون الإسلام وممثليه، ونأسف أن تركيبة هذه المؤسسة لم تكن محل مشاورات مع مسلمي فرنسا".
ووفق ذات المصدر، فإنه رغم اقتراح رئاسة المجلس التوجيهي للمؤسسة على دليل بوبكر، إلا أن فدرالية مسجد باريس همشت في إعداد التركيبة غير المتوازنة لها.
ومؤسسة "إسلام فرنسا" التي أنشئت العام 2005 لكن خلافات داخلية شلت عملها، أعاد الرئيس الحالي فرانسوا هولاند إحياءها العام الماضي بهدف تسيير ملف الديانة الإسلامية التي تعد الديانة الثانية في البلاد (بين 4 إلى 5 ملايين مسلم) وتستهدف بالدرجة الأولى تشديد الرقابة على تمويل بناء أماكن العبادة.
واختار هولاند وزير الدفاع الأسبق جان بيار شوفينمون لرئاسة المؤسسة، وسط جدل بشأن سبب عدم تعيين شخصية إسلامية في المنصب.
وقال شوفينيمان سابقا إنه يضع "شرطا" لقبوله المنصب، وهو "منع التمويلات الأجنبية ليجري كل شئ بأكبر قدر من الشفافية وليعتمد إسلام فرنسا على الأموال التي تجمع في فرنسا".
ويضم مجلس الادارة للمؤسسة الطاهر بن جلون وهو كاتب فرنسى من أصول مغربية والدكتور غالب بن شيخ وهو مفكر إسلامى فرنسى من أصل جزائرى وكمال كبتان عميد مسجد ليون الكبير والمقاولة نجوى رضوينى العطفانى ورئيس المجلس الفرنسى للديانة الاسلامية أنور كبيبش.
ومسجد باريس الذي يقوده دليل بوبكر، يعد مؤسسة مقربة من الجزائر التي تمول جزء كبيرا من نشاطه وتنتدب له أئمة ويدير اتحاد مسجد باريس نحو 400 مسجد في فرنسا .
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1المخزن يبتزّ أوروبا!
2لوبان ترفض ارتداء الحجاب قبل لقاء مفتي لبنان
3رئيس أذربيجان يعين زوجته نائباً له
4الجزائر تقاطع مؤسسة "إسلام فرنسا"
5ترامب يعين ماكماستر مستشاراً للأمن القومي
Français English
الرأي
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
الفيديو
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
مسجد باريس يندد بالتهميش وتدخل الحكومة
الجزائر تقاطع مؤسسة "إسلام فرنسا"
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلنت فدرالية مسجد باريس المحسوبة على الجزائر،الثلاثاء، مقاطعة مؤسسة "إسلام فرنسا" التي قرر الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند إنشاءها العام الماضي، بقيادة وزير الدفاع الأسبق جون بيار شوفانمان من أجل تسيير ملف الإسلام في البلاد.
تغطيات ذات صلة
الجزائر تقاطع مؤسسة "إسلام فرنسا"
السجن 18 شهراً لقاتل الجريح الفلسطيني في الخليل
الأمم المتحدة تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي للجنائية الدولية
ثلاثة قتلى في هجوم ما زال مستمراً على محكمة في باكستان
ترامب يعين ماكماستر مستشاراً للأمن القومي
وأكدت فدرالية المسجد الذي يقوده الجزائري دليل بوبكر أنه "بعد مشاورات بين أعضاء الفدرالية الوطنية لمسجد باريس الكبير، تقرر تجديد موقفنا الرافض للمشاركة في أشغال المؤسسة المسماة إسلام فرنسا ومجلسها التوجيهي".
وأوضح البيان المنشور على موقع الهيئة "نندد مجددا بكل أشكال التدخل الحكومي في تسيير شؤون الإسلام وممثليه، ونأسف أن تركيبة هذه المؤسسة لم تكن محل مشاورات مع مسلمي فرنسا".
ووفق ذات المصدر، فإنه رغم اقتراح رئاسة المجلس التوجيهي للمؤسسة على دليل بوبكر، إلا أن فدرالية مسجد باريس همشت في إعداد التركيبة غير المتوازنة لها.
ومؤسسة "إسلام فرنسا" التي أنشئت العام 2005 لكن خلافات داخلية شلت عملها، أعاد الرئيس الحالي فرانسوا هولاند إحياءها العام الماضي بهدف تسيير ملف الديانة الإسلامية التي تعد الديانة الثانية في البلاد (بين 4 إلى 5 ملايين مسلم) وتستهدف بالدرجة الأولى تشديد الرقابة على تمويل بناء أماكن العبادة.
واختار هولاند وزير الدفاع الأسبق جان بيار شوفينمون لرئاسة المؤسسة، وسط جدل بشأن سبب عدم تعيين شخصية إسلامية في المنصب.
وقال شوفينيمان سابقا إنه يضع "شرطا" لقبوله المنصب، وهو "منع التمويلات الأجنبية ليجري كل شئ بأكبر قدر من الشفافية وليعتمد إسلام فرنسا على الأموال التي تجمع في فرنسا".
ويضم مجلس الادارة للمؤسسة الطاهر بن جلون وهو كاتب فرنسى من أصول مغربية والدكتور غالب بن شيخ وهو مفكر إسلامى فرنسى من أصل جزائرى وكمال كبتان عميد مسجد ليون الكبير والمقاولة نجوى رضوينى العطفانى ورئيس المجلس الفرنسى للديانة الاسلامية أنور كبيبش.
ومسجد باريس الذي يقوده دليل بوبكر، يعد مؤسسة مقربة من الجزائر التي تمول جزء كبيرا من نشاطه وتنتدب له أئمة ويدير اتحاد مسجد باريس نحو 400 مسجد في فرنسا .