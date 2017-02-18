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فيما رافع عصاد لنقد الذات والتخلي عن الاستفزاز السياسي
صالح بلعيد يؤكد: العربية في الجزائر ليست عرقا
- غلام الله "على الأمازيغة الاستلهام من العربية"
قال رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، إن العربية في الجزائر ليست عرقا، لكنها لغة جامعة اعتمدها أجدادنا كخيار استراتيجي بعد الفتح الإسلامي بعد أن رأوا سماحة هذا الدين وما جاء به من قيم على عكس ما حدث مع الهجمات الاستعمارية من الوندال إلى الفرنسيين.
وأضاف صالح بلعيد على هامش اليوم الدراسي الذي احتضنته مكتبة الحامة، الثلاثاء، حول الاحتفاء باليوم العالمي للغة الأم الذي أقرته اليونسكو يوم 21 فيفري، أن الاشتراك مع المحافظة السامية للأمازيغية والمجلس الإسلامي الأعلى في إحياء هذا اليوم يأتي تعبيرا عن التكامل بين مختلف أركان الهوية مركزا على أهمية الخروج من "عصر الإيديولوجيات التي تزور التاريخ". رئيس المجلس الأعلى للغة العربية رافع لصالح "إذابة الجليد بين نخبة من أجل مصالح وطنية لغوية حقيقية مع الذات برعاية الثلاثي المقدس العربية، الأمازيغية، الفرنسية.
من جهته، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، الهامشي عصاد، اعترف في مداخلته بوجوب ممارسة نقد الذات وإرساء المصالحة اللغوية عبر تبني خطاب هادئ وهادف بعيدا عن المزايدات السياسية والاستفزاز الذي يؤدي إلى تأجيج الصراع اللغوي والإقصاء.
عصاد قال خلال مداخلته إننا اليوم مطالبون بالتأسيس للتواصل اللغوي عن طريق الانفتاح على الآخر واحترام كل طرف للثاني. ودعا المتحدث إلى "فتح عهد جديد للمصالحة مع الذات وتحقيق التواصل اللغوي"، مؤكدا أن ثم برنامج شراكة منتظرا بين الهيئات الدستورية الثلاث: المجلس الإسلامي الأعلى ومجلس اللغة العربية والمحافظة. وهذا لتجسيد المعنى الدستوري لترقية هذه اللغة.
وقال وزير الشؤون الدينية الأسبق بوعبد الله غلام الله في مداخلته إن فضل العربية من فضل القرآن على الشعوب التي تبتنه، داعيا القائمين على تطوير اللغة الأمازيغية إلى الاستلهام من العربية بدل اللغات الأجنبية الساعية إلى عزل الجزائر عن إطارها التاريخي والحضاري، قائلا: "إن الشعوب التي تبنت العربية، ليس حبا في "قريش" بل لأنها لغة حافظ عليها القرآن والإسلام الذي يعتبر إسمنت الهوية الوطنية"..
SoloDZ - شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة (البعد الحضاري) ينتسب لا لفرنسا ولا لغيرها 2017/02/21 على 19:511
عبيدات فرنسا المعروفين هم الذين جعلوا من الهوية العربية في الجزائر مشكلة بينما هم المشكلة التي تعاني منها الجزائر بعمالتهم لعدوتها فرنسا وعلى الشعب الجزائري الامازيغي وخاصة من يعتقدون انفسهم امازيغ اكثر من غيرهم على الجزائريين ان يحمدوا الله تعالى على اللغة العربية لان افريقيا برمتها يا إما فرنسية او انجليزية والبقية كلها لهجات محلية ونفس الشيء في بلادنا الامازيغية لهجات مختلفة وليست لغة وهي وطنية لكنها لا يمكنها تعويض العربية اما الفرنسية فهي اجنبية ولن تكون لغة الجزائريين ابدا مهما فعل الاذناب
TADAZ TABRAZ 2017/02/21 على 19:512
حين إجتمع الحلفاء في أعقاب ح ع 1 في قصر فرساي سنة 1919 لتقسيم التركة ومعاقبة المانيا ودول المحور قال تشرشل لروزفيلت : بعدما إقتطعت لبلادك حصة الأسد تطالب الدول الأخرى بتقسيم البقية وبالتالي فبعدما حاربتم لغة عمرها الاف السنين دون جدوى وبعدما إتهمتم المناظلين من أجلها بكل التهم دون جدوى وبعد ما قلتم أنها خرافة فرنسية دون جدوى وبعد السجن والتعذيب والتهميش دون جدوى وبعد إغتيال العشرات من أبنائها دون جدوى وبعد أن سمعنا أن ترسيمها مستحيل من قبل فخامته دون جدوى... واليوم يجب أن نستلهم ويجب ويجب ...