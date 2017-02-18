توجت مسرحية "جياع" لجمعية الأوراس لباتنة سهرة الاثنين، في اختتام فعاليات الأيام الوطنية الثانية "عز الدين مجوبي" للمسرح ببلدية عزابة (شرق سكيكدة) بجائزة "مجوبي الذهبية".
وعادت جائزتا "مجوبي الفضية" و"مجوبي البرونزية" على التوالي إلى مسرحية "ضيوف السيناتور" لجمعية مسرح الشلف عن نص وإخراج لعبد الحميد بلخوجة ومسرحية "ألعب لعبك" لجمعية "اتفاق القلوب" من المسيلة.
أما جائزة أحسن دور رجالي فنالها، حمزة حمودي، عن مسرحية "الطبيب" لفرقة "البليري" من قسنطينة، فيما تحصلت زليخة بلحاج من ذات الفرقة على جائزة أحسن دور نسائي. بينما عادت الجائزة التشجيعية باسم المخرج المسرحي الراحل أحمد بوطاطة من سكيكدة وذلك عن مسرحية "نون" لجمعية الهواء الطلق لبودواو (بومرداس).
كما خصصت لجنة التحكيم التي ضمت عنتر هلال وحميدة ايت الحاج ولطفي بن سبع جوائز أخرى تشجيعية من دون مقابل مالي، حيث عادت جائزة "أحسن توظيف موسيقي" لوحيد عاشور من فرقة "البليري" لقسنطينة وأحسن "سينوغرافيا واعدة" لجمعية "إبداع" عن مسرحية "كلمات متقاطعة" لفرقة قادمون من عين الدفلى، وجائزة "أحسن نص واعد" لوليد عبد اللهي عن مسرحية "نون" لجمعية الهواء الطلق لمدينة بودواو (بومرداس).
كما تم تخصيص جائزتين تشجيعيتين "لأحسن دور نسائي واعد" تحصلت عليهما كل من زهرة شبانة من فرقة "البليري" لقسنطينة وسارة خباط من جمعية "كاملة" لتيبازة وكذا جائزتين تشجيعيتين لأحسن دور رجالي واعد لكل من أسامة سيدهم من فرقة "كاملة" لتيبازة ومحمد بريك شاوش عن مسرحية "نون" لجمعية الهواء الطلق لبودواو (بومرداس).
وقد استمتع الحضور في اختتام هذه التظاهرة لمونولوج "حافلة تسير 2" لجمعية الفنانين الأحرار لعزابة والتي كتبها مروان منصوري وأداها طارق ناصري رئيس الجمعية والذي روى أغلب أعمال عز الدين مجوبي في ما يعرف بالكوميديا السوداء على غرار "العيطة" و"الشهداء يعودون هذا الأسبوع" و"قالو لعرب قالو" وغيرها. وقد تم في حفل اختتام هذه التظاهرة التوقيع على اتفاقية تعاون بين جمعية قدماء المسرح للقيروان (تونس) وجمعية الفنانين الأحرار لمدينة عزابة المنظمة لهذه التظاهرة تنص على تبادل الخبرات بين الجمعيتين وكذا التعاون المشترك لإحياء المهرجانات التي تقوم بها الجمعيتان فضلا عن التفكير في تجسيد عمل مسرحي مشترك.
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"حافلة تسير 2" تختتم الأيام الوطنية
مسرحية "جياع" تتوج بجائزة "مجوبي الذهبية"
وكالات
توجت مسرحية "جياع" لجمعية الأوراس لباتنة سهرة الاثنين، في اختتام فعاليات الأيام الوطنية الثانية "عز الدين مجوبي" للمسرح ببلدية عزابة (شرق سكيكدة) بجائزة "مجوبي الذهبية".
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وعادت جائزتا "مجوبي الفضية" و"مجوبي البرونزية" على التوالي إلى مسرحية "ضيوف السيناتور" لجمعية مسرح الشلف عن نص وإخراج لعبد الحميد بلخوجة ومسرحية "ألعب لعبك" لجمعية "اتفاق القلوب" من المسيلة.
أما جائزة أحسن دور رجالي فنالها، حمزة حمودي، عن مسرحية "الطبيب" لفرقة "البليري" من قسنطينة، فيما تحصلت زليخة بلحاج من ذات الفرقة على جائزة أحسن دور نسائي. بينما عادت الجائزة التشجيعية باسم المخرج المسرحي الراحل أحمد بوطاطة من سكيكدة وذلك عن مسرحية "نون" لجمعية الهواء الطلق لبودواو (بومرداس).
كما خصصت لجنة التحكيم التي ضمت عنتر هلال وحميدة ايت الحاج ولطفي بن سبع جوائز أخرى تشجيعية من دون مقابل مالي، حيث عادت جائزة "أحسن توظيف موسيقي" لوحيد عاشور من فرقة "البليري" لقسنطينة وأحسن "سينوغرافيا واعدة" لجمعية "إبداع" عن مسرحية "كلمات متقاطعة" لفرقة قادمون من عين الدفلى، وجائزة "أحسن نص واعد" لوليد عبد اللهي عن مسرحية "نون" لجمعية الهواء الطلق لمدينة بودواو (بومرداس).
كما تم تخصيص جائزتين تشجيعيتين "لأحسن دور نسائي واعد" تحصلت عليهما كل من زهرة شبانة من فرقة "البليري" لقسنطينة وسارة خباط من جمعية "كاملة" لتيبازة وكذا جائزتين تشجيعيتين لأحسن دور رجالي واعد لكل من أسامة سيدهم من فرقة "كاملة" لتيبازة ومحمد بريك شاوش عن مسرحية "نون" لجمعية الهواء الطلق لبودواو (بومرداس).
وقد استمتع الحضور في اختتام هذه التظاهرة لمونولوج "حافلة تسير 2" لجمعية الفنانين الأحرار لعزابة والتي كتبها مروان منصوري وأداها طارق ناصري رئيس الجمعية والذي روى أغلب أعمال عز الدين مجوبي في ما يعرف بالكوميديا السوداء على غرار "العيطة" و"الشهداء يعودون هذا الأسبوع" و"قالو لعرب قالو" وغيرها. وقد تم في حفل اختتام هذه التظاهرة التوقيع على اتفاقية تعاون بين جمعية قدماء المسرح للقيروان (تونس) وجمعية الفنانين الأحرار لمدينة عزابة المنظمة لهذه التظاهرة تنص على تبادل الخبرات بين الجمعيتين وكذا التعاون المشترك لإحياء المهرجانات التي تقوم بها الجمعيتان فضلا عن التفكير في تجسيد عمل مسرحي مشترك.