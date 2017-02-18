عادت محكمة جنايات قسنطينة، الثلاثاء، لفتح قضية شائكة، طال أمد، البت فيها، بعد الشهادات الطبية التي تقدمت بها عائلة الجاني، لمدة فاقت السنتين، بحجة أنه مريض عقليا، حيث قضت بسجن المتهم الرئيسي بالمؤبد، في جريمة قتل شابة في يوم تفوقها بامتياز، في شهادة البكالوريا، بعد أن التمست النيابة، الإعدام للجاني، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، في حق الطالبة الثانوية أسماء بشكيط، القاطنة بالرواشد بولاية ميلة، التي حصلت على البكالوريا، نسخة 2013، في شعبة الآداب، وهذا في ثاني أيام نجاحها في شهادة البكالوريا، عندما كانت وفود المباركين تدقّ باب عائلة بشكيط، وهي نفس الوفود التي جاءت تعزي منذ بضعة أسابيع لوفاة والدة أسماء.
حيث طلبت شقيقة أسماء، من أختها الضحية الناجحة أسماء، أن تقتني لها الزبدة، فخرجت الشابة أسماء تسابق الوقت للعودة إلى بيتها لتلقي الهدايا، فاعترض طريقها شاب هو المتهم، الذي راح يطاردها وهي تحاول تفاديه، فاستلّ الجاني م. سمير، وهو طالب جامعي كان يزاول دراسته في جامعة جيجل، خنجرا، وطعنها على مستوى الظهر، ومزق جسدها بـ15 طعنة، بحجة أنها أهانته برفضها له، وفرّ هاربا فطارده بعض أفراد عائلة أسماء، إلى أن تم القبض عليه من طرف مصالح الأمن.
وأكد الشهود جميعا بأن الجريمة لبسته مع سبق الإصرار والترصد، فأمر وكيل الجمهورية بوضعه رهن الحبس المؤقت، بالتهمة السالفة الذكر، حيث بقي في سجن الكدية بقسنطينة إلى غاية محاكمته السنة الماضية، قبل تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعثمانية بولاية ميلة، لتؤكد المحكمة العليا بأنه في صحة جيدة وزعم المرض فقط.
وقال والد أسماء لـ"الشروق" بأنه منذ أن توفيت إبنته المدللة، وفي موعد نجاحها في شهادة البكالوريا، فقد شهية الحياة نهائيا، وصار يتمنى أن يلحق بزوجته وبابنته في أقرب الآجال، وصورة أسماء، وهي تنزف دما لم تفارق أعين شقيقتها مديحة، التي قالت لـ"الشروق": عندما فقدنا والدتنا في سن الستين، اتحدنا جميعا لنتجاوز حزن فقدان أعز أم افتقدناها، وعندما نجحت أسماء في شهادة البكالوريا، ظننا بأننا فتحنا باب أمل وحياة، ولكن عاصفة الإجرام، التي تعرضت لها أسماء في يوم فرحها بعد ساعات فقط من نجاحها، زلزل أركان البيت، الذي صار يصحو على الدموع وينام بالدموع، في واحدة من أبشع جرائم القتل التي عرفتها ولاية ميلة، والتي طوت الثلاثاء صفحاتها في محكمة الجنايات بقسنطينة بالحكم على القتل بالسجن المؤبد.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1تلميذ يتمكن من الهروب من مختطفيه بتلمسان
2ساعي بريد متقاعد يحتفظ بـ 140 دفتر صكوك بمسكنه ببلعباس
3شاب يجبر تلميذتين على سرقة أموال ومجوهرات ببلعباس
4الشرطة توقف "سُرّاق" النساء بالدرارية
5القبض على سارق محمية طبيعية بباتنة
Français English
الرأي
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
الفيديو
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جنايات قسنطينة قضت بالمؤبد للجاني الذي زعم "الجنون"
قتلها في يوم نجاحها في البكالوريا بـ15 طعنة لأنها رفضته
ب. عيسى
صحافي، ومدير المكتب الجهوي لجريدة الشروق بقسنطينة
عادت محكمة جنايات قسنطينة، الثلاثاء، لفتح قضية شائكة، طال أمد، البت فيها، بعد الشهادات الطبية التي تقدمت بها عائلة الجاني، لمدة فاقت السنتين، بحجة أنه مريض عقليا، حيث قضت بسجن المتهم الرئيسي بالمؤبد، في جريمة قتل شابة في يوم تفوقها بامتياز، في شهادة البكالوريا، بعد أن التمست النيابة، الإعدام للجاني، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، في حق الطالبة الثانوية أسماء بشكيط، القاطنة بالرواشد بولاية ميلة، التي حصلت على البكالوريا، نسخة 2013، في شعبة الآداب، وهذا في ثاني أيام نجاحها في شهادة البكالوريا، عندما كانت وفود المباركين تدقّ باب عائلة بشكيط، وهي نفس الوفود التي جاءت تعزي منذ بضعة أسابيع لوفاة والدة أسماء.
تغطيات ذات صلة
العثور على جثة مدير مدرسة داخل مكتبه بباتنة
شهران على حفرة بوزريعة والسلطات تتفرج
قتلها في يوم نجاحها في البكالوريا بـ15 طعنة لأنها رفضته
شاب يجبر تلميذتين على سرقة أموال ومجوهرات ببلعباس
تلميذ يتمكن من الهروب من مختطفيه بتلمسان
حيث طلبت شقيقة أسماء، من أختها الضحية الناجحة أسماء، أن تقتني لها الزبدة، فخرجت الشابة أسماء تسابق الوقت للعودة إلى بيتها لتلقي الهدايا، فاعترض طريقها شاب هو المتهم، الذي راح يطاردها وهي تحاول تفاديه، فاستلّ الجاني م. سمير، وهو طالب جامعي كان يزاول دراسته في جامعة جيجل، خنجرا، وطعنها على مستوى الظهر، ومزق جسدها بـ15 طعنة، بحجة أنها أهانته برفضها له، وفرّ هاربا فطارده بعض أفراد عائلة أسماء، إلى أن تم القبض عليه من طرف مصالح الأمن.
وأكد الشهود جميعا بأن الجريمة لبسته مع سبق الإصرار والترصد، فأمر وكيل الجمهورية بوضعه رهن الحبس المؤقت، بالتهمة السالفة الذكر، حيث بقي في سجن الكدية بقسنطينة إلى غاية محاكمته السنة الماضية، قبل تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعثمانية بولاية ميلة، لتؤكد المحكمة العليا بأنه في صحة جيدة وزعم المرض فقط.
وقال والد أسماء لـ"الشروق" بأنه منذ أن توفيت إبنته المدللة، وفي موعد نجاحها في شهادة البكالوريا، فقد شهية الحياة نهائيا، وصار يتمنى أن يلحق بزوجته وبابنته في أقرب الآجال، وصورة أسماء، وهي تنزف دما لم تفارق أعين شقيقتها مديحة، التي قالت لـ"الشروق": عندما فقدنا والدتنا في سن الستين، اتحدنا جميعا لنتجاوز حزن فقدان أعز أم افتقدناها، وعندما نجحت أسماء في شهادة البكالوريا، ظننا بأننا فتحنا باب أمل وحياة، ولكن عاصفة الإجرام، التي تعرضت لها أسماء في يوم فرحها بعد ساعات فقط من نجاحها، زلزل أركان البيت، الذي صار يصحو على الدموع وينام بالدموع، في واحدة من أبشع جرائم القتل التي عرفتها ولاية ميلة، والتي طوت الثلاثاء صفحاتها في محكمة الجنايات بقسنطينة بالحكم على القتل بالسجن المؤبد.