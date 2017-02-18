تقوم بتغيير رقمها التسلسلي وتزوير وثائق البيع عصابة تسرق "سيارات الكراء" بعد استنساخ مفاتيحها!

ستستمع هيئة محكمة الجنايات بالعاصمة خلال الأيام المقبلة، لأفراد شبكة خطيرة تضم خمسة أفراد، احترفوا سرقة السيارات عن طريق وكالات الكراء، باستعمال مفاتيح مستنسخة عبر بلديات العاصمة والولايات المجاورة لها، حيث سيمثل المتهمون الموقوفون بالمؤسسة العقابية.

وحسب أوراق الملف، تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بأفراد العصابة، استنادا لمحضر شكوى تم تحريره بعد تعرض شخص يقطن بضواحي برج الكيفان بالعاصمة لسرقة سيارته، وبعد تحديد موقعها، تبيّن أنها تتواجد على مستوى مرآب بحي الضفة الخضراء بالعاصمة، وخلال تنقل ذات المصالح للمكان تم العثور على السيارة، وقد مسح رقمها التسلسلي، ونزع واقي الصدمات، إضافة إلى ذلك عثر على سيارة أخرى، تحمل نفس مواصفاتها، بعد أن تم تركيب اللواحق المنزوعة بها.

واستكمالا للتحريات، قابل شقيق صاحب المرآب المتهمين في قضية الحال للاستجواب أمام مصالح الضبطية القضائية، حيث صرح أن السيارتين تم سرقتهما فعلا، وكشف عن أسماء شركائه، وهي التصريحات التي أكدها أحد المتهمين الذي تم توقيفه لاحقا ويدعى "ب.رضوان"، وتبين أن العصابة كانت مختصة في سرقة المركبات، بعد استئجارها من وكالات كراء السيارات، ثم يقومون باستنساخ مفاتيحها، وبعد إرجاعها للوكالة، يتم ترصدها حيث يتم السطو على المركبة، ويتم تفكيكها وتغيير هيكلها القاعدي ورقمها التسلسلي برقم سيارة أخرى معطلة، إلى جانب تزوير وثائقها، وفي الأخير يعاد بيعها في السوق بطريقة قانونية وبصفة عادية!