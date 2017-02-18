للتنديد بموقع انجاز مشروع المستشفى سكان 14 قرية ببلدية "ايلولا أومالو" بتيزي وزو يحتجون

اعتصم سكان 14 قرية تابعة لبلدية "ايلولا أومالو" ببوزقان أمام مقر ولاية تيزي وزو، صبيحة الثلاثاء، احتجاجا منهم على موقع "آيت إيخلف" الذي تم اختياره لتجسيد وبناء مشروع المستشفى.

وقال المحتجون لـ"الشروق"، أن رفضهم لهذا الموقع راج أساسا لعدم توفره على الشروط الضرورية لتجسيد مثل هذا المشروع المهم بالنسبة لسكان المنطقة، وهذا لعدة اعتبارات أهمها أن الموقع يتمركز في منطقة جبلية على ارتفاع 1000 متر وطريقه في اتجاه واحد وهذا ما سيعقد من حركة السير، خاصة في فصل الشتاء وتساقط الثلوج، مضيفين ان المنطقة تعرف بمنحدراتها الشديدة، وهذا ما سيعيق انجاز مثل هذا المشروع الضخم ويخلق عدة مشاكل خاصة بالنسبة للمرضى والسكان الذين سيرتادونه للعلاج الذي ستقل مردوديته حتما، لأنه سيقصي ويحرم 95 بالمائة من سكان المنطقة للاستفادة من خدماته.

وأشار السكان في ذات السياق، إلى ان المنطقة تتوفر على موقعين هامين ومناسبين للمشروع ويتمثلان في موقعي "أزاغار ببوزقان" تبلغ مساحته 72 هكتارا والذي تم اختياره من طرف رؤساء البلديات الأربع لدائرة بوزقان، إلى جانب موقع "ميسويا" الاستراتيجي كونه تابع لأربع دوائر والذي من شأنه أن يفك الضغط عن سكانها ويفتح المجال لتجسيد مشاريع أخرى.

وقد كانت هذه الحركة الاحتجاجية فرصة لسكان المنطقة لرفع جملة مطالبهم الأخرى والمتمثلة في "مشروع غاز المدينة" الذي ما يزال حبيس الأدراج، إعادة فتح متوسطة "أقوسيم"، إلى جانب تدعيم الوحدة الصحية بالطاقم والعتاد الطبي، تدعيم شبكة المياه، المطالبة بضرورة تركيب شبكة الألياف البصرية، تهيئة ملعب البلدية.

وللعلم فقد رفض السكان مقابلة مسؤول ديوان الوالي وأصروا على ضرورة الاجتماع بالوالي شخصيا من اجل عرض جملة مشاكلهم التي تتفاقم مع مرور الأيام.