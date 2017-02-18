لا تزال فرص العلاج المتخصص في ولايات الجنوب، وبالخصوص في ولايات الجنوب الكبير، ومن بينها أدرار، إيليزي، تندوف، تمنراست، يضمنها على مستوى المؤسسات الاستشفائية ما يعرف بالخدمة المدنية التي تلزم بموجبها الأطباء المتخصصين، في قضاء فترة من المسار المهني لهم في ولايات الجنوب.
وتتفاوت هذه المدة حسب المنطقة، التي تعتبر الأقل في ولايات أقصى الجنوب، على غرار إيليزي، حيث حددتها الوزارة بعام واحد فقط. هذه الحالة تبقى مفروضة، وحلا وحيدا لمواجهة الطلب على العلاج المتخصص في الولايات الجنوبية في وقت تغيب فرص التكوين في كليات الطب بالنسبة إلى الطلبة المنحدرين من ولايات الجنوب. ورغم الجهود التي تبذل في هذا الإطار، من طرف الدائرة الوزارية المعنية، في توفير تخصصات عديدة، حتى بالتعاقد مع الأطباء الكوبيين، خاصة التخصصات القاعدية، غير أن العلاج المتخصص بالنسبة إلى الكثير من الحالات لا يتم إلا في ولايات الشمال، الأمر الذي يجعل هذه الحلول، الشيء الوحيد المتوفر لمواجهة النقص المسجل في المنظومة الصحية.
ومما زاد الوضع سوءا، تسجل ولايات أقصى الجنوب إجمالا، ضعفا في المعدلات بالنسبة إلى الشعب العلمية في شهادة البكالوريا بين المترشحين الفائزين بها، إلا لحالات تعد على الأصابع من المتفوقين في هذه الشهادة المصيرية، الأمر الذي يعتبره الكثير من المتابعين أحد المصاعب التي تستوجب البحث عن بدائل أخرى لتوفير التخصصات في ولايات الجنوب من خلال تحسين التكفل بالأطباء المتخصصين، وتوفير فرص جذب قوية لهذه الفئة من حيث الأجور والسكن والنقل وباقي المستلزمات التي يمكن أن تجذب هذه الفئة بشكل كبير، فتتوافد أعداد كبيرة منهم، لكون وجودهم مرتبطا بصحة الكثير من مرضى مناطق أقصى الجنوب. وفي الوقت الحالي، تعرف وضعية الأطباء المتخصصين العاملين حالة من اللا استقرار، حيث تكاد تشبه هذه الخدمة الإجبارية تلك التي يؤديها شباب الخدمة الوطنية كونها إلزامية، بينما يفترض أن تكون فرصة للحكومة لإغراء الأطباء المتخصصين بالبقاء في الولايات الجنوبية، مادامت فرص التكوين في التخصصات الطبية بالنسبة إلى أبناء المنطقة، لا تزال في متناولهم في الوقت الحالي على الأقل، خاصة بالنسبة إلى الولايات الواقعة بالجنوب الكبير.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1تلميذ يتمكن من الهروب من مختطفيه بتلمسان
2توقيف "الزعيم الوطني" للأحمدية بالشلف
3شاب يجبر تلميذتين على سرقة أموال ومجوهرات ببلعباس
4القبض على سارق محمية طبيعية بباتنة
5قتلها في يوم نجاحها في البكالوريا بـ15 طعنة لأنها رفضته
Français English
الرأي
عبد الرزاق قسوم
لحظات وفاء، للعلماء والشهداء
جمال لعلامي
كابتك.. دوّارك!
عبد الناصر
تفاحة "حواء"!
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
الفيديو
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
الحلول الجاري تنفيذها ميدانيا لا ترقى إلى المستوى المطلوب
غياب أطباء الإختصاص بولايات الجنوب يطيل معاناة السكان
ب. طواهرية
لا تزال فرص العلاج المتخصص في ولايات الجنوب، وبالخصوص في ولايات الجنوب الكبير، ومن بينها أدرار، إيليزي، تندوف، تمنراست، يضمنها على مستوى المؤسسات الاستشفائية ما يعرف بالخدمة المدنية التي تلزم بموجبها الأطباء المتخصصين، في قضاء فترة من المسار المهني لهم في ولايات الجنوب.
تغطيات ذات صلة
غياب أطباء الإختصاص بولايات الجنوب يطيل معاناة السكان
سكان 14 قرية ببلدية "ايلولا أومالو" بتيزي وزو يحتجون
عصابة تسرق "سيارات الكراء" بعد استنساخ مفاتيحها!
العثور على جثة مدير مدرسة داخل مكتبه بباتنة
شهران على حفرة بوزريعة والسلطات تتفرج
وتتفاوت هذه المدة حسب المنطقة، التي تعتبر الأقل في ولايات أقصى الجنوب، على غرار إيليزي، حيث حددتها الوزارة بعام واحد فقط. هذه الحالة تبقى مفروضة، وحلا وحيدا لمواجهة الطلب على العلاج المتخصص في الولايات الجنوبية في وقت تغيب فرص التكوين في كليات الطب بالنسبة إلى الطلبة المنحدرين من ولايات الجنوب. ورغم الجهود التي تبذل في هذا الإطار، من طرف الدائرة الوزارية المعنية، في توفير تخصصات عديدة، حتى بالتعاقد مع الأطباء الكوبيين، خاصة التخصصات القاعدية، غير أن العلاج المتخصص بالنسبة إلى الكثير من الحالات لا يتم إلا في ولايات الشمال، الأمر الذي يجعل هذه الحلول، الشيء الوحيد المتوفر لمواجهة النقص المسجل في المنظومة الصحية.
ومما زاد الوضع سوءا، تسجل ولايات أقصى الجنوب إجمالا، ضعفا في المعدلات بالنسبة إلى الشعب العلمية في شهادة البكالوريا بين المترشحين الفائزين بها، إلا لحالات تعد على الأصابع من المتفوقين في هذه الشهادة المصيرية، الأمر الذي يعتبره الكثير من المتابعين أحد المصاعب التي تستوجب البحث عن بدائل أخرى لتوفير التخصصات في ولايات الجنوب من خلال تحسين التكفل بالأطباء المتخصصين، وتوفير فرص جذب قوية لهذه الفئة من حيث الأجور والسكن والنقل وباقي المستلزمات التي يمكن أن تجذب هذه الفئة بشكل كبير، فتتوافد أعداد كبيرة منهم، لكون وجودهم مرتبطا بصحة الكثير من مرضى مناطق أقصى الجنوب. وفي الوقت الحالي، تعرف وضعية الأطباء المتخصصين العاملين حالة من اللا استقرار، حيث تكاد تشبه هذه الخدمة الإجبارية تلك التي يؤديها شباب الخدمة الوطنية كونها إلزامية، بينما يفترض أن تكون فرصة للحكومة لإغراء الأطباء المتخصصين بالبقاء في الولايات الجنوبية، مادامت فرص التكوين في التخصصات الطبية بالنسبة إلى أبناء المنطقة، لا تزال في متناولهم في الوقت الحالي على الأقل، خاصة بالنسبة إلى الولايات الواقعة بالجنوب الكبير.