أفاد مصدر عسكري يمني، الأربعاء، أن اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش الموالي للحكومة المعترف بها دولياً، قتل إثر مواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المصدر اليمني، إن اللواء اليافعي قتل إثر مشاركته في مواجهات مع الحوثيين بأطراف مديرية المخا الساحلية القريبة من الممر الدولي البحري باب المندب، والتابعة إدارياً لمحافظة تعز، ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف في تصريح مقتضب، أن المواجهات لا زالت دائرة بأطراف المخا بين القوات الحكومية المسنودة بطيران التحالف العربي من جهة، والحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل الجيش اليمني حول مقتل اليافعي.
وكانت القوات الحكومية قد سيطرت قبل أيام على مدينة المخا بمساندة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في حين واصلت التقدم لتحرير كامل المديرية من الحوثيين المسيطرين عليها منذ قرابة عامين.
ومنذ فجر السبت 7 جانفي الماضي، تشن القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الرمح الذهبي" مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات صالح، على طول الساحل الغربي الممتد من عدن "جنوباً" إلى المخا في محافظة تعز، "غرباً"، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف.
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مقتل نائب رئيس الأركان اليمني في معارك مع الحوثيين
الأناضول - الشروق أونلاين
أفاد مصدر عسكري يمني، الأربعاء، أن اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش الموالي للحكومة المعترف بها دولياً، قتل إثر مواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد.
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ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المصدر اليمني، إن اللواء اليافعي قتل إثر مشاركته في مواجهات مع الحوثيين بأطراف مديرية المخا الساحلية القريبة من الممر الدولي البحري باب المندب، والتابعة إدارياً لمحافظة تعز، ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف في تصريح مقتضب، أن المواجهات لا زالت دائرة بأطراف المخا بين القوات الحكومية المسنودة بطيران التحالف العربي من جهة، والحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل الجيش اليمني حول مقتل اليافعي.
وكانت القوات الحكومية قد سيطرت قبل أيام على مدينة المخا بمساندة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في حين واصلت التقدم لتحرير كامل المديرية من الحوثيين المسيطرين عليها منذ قرابة عامين.
ومنذ فجر السبت 7 جانفي الماضي، تشن القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الرمح الذهبي" مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات صالح، على طول الساحل الغربي الممتد من عدن "جنوباً" إلى المخا في محافظة تعز، "غرباً"، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف.