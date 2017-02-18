توقيف خمسة تجار مخدرات غرب البلاد تدمير 11 مخبأ للإرهابيين في جيجل وسكيكدة

تمكنت مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، من تدمير 11 مخبأ للإرهابيين في كل من ولايتي جيجل وسكيكدة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جيجل وسكيكدة، يوم 21 فيفري 2017، إحدى عشر (11) مخبأ للإرهابيين وستة (06) ألغام وثلاثة (03) مدافع تقليدية الصنع".

وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني والجمارك بكل من سيدي بلعباس وتلمسان، خمسة (05) تجار مخدرات، وحجزت شاحنة وسيارة نفعية وسيارة أجرة، كانت محملة بـ (562,74) كيلوغرام من الكيف المعالج".

وفي كل تمنراست وبرج باجي مختار، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، سيارة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و(2580) وحدة من مواد التنظيف و(1800) لتر من الوقود و(03) أجهزة كشف عن المعادن ومطرقة ضاغطة.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربين على متن سيارة سياحية محملة بـ (8300) وحدة من المشروبات بالوادي و(06) مهاجرين غير شرعيين بكل من ورقلة وأدرار.