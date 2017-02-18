الإنشقاقات والإستقالات الجماعية تنسف صفوفهما الأفافاس والأرسيدي في مفترق الطرق بمنطقة القبائل

عرفت مؤخرا الأحزاب المسيطرة على الواجهة السياسية بمنطقة القبائل، انشقاقات كبيرة تلتها استقالات جماعية لمناضلين وإطارات ذوو وزن ثقيل، جعلت صورتها تهتز بشكل لم يمكنها من تدارك الأزمة، رغم مساعي إعادة ترتيب البيت ومحاولة تجاوز وسد الفراغ الناتج عن استقالة وعزل إطارات أصبحت اليوم تهدد مستقبلها.

لم يعد الارسيدي والأفافاس أو ما يعرف بالغريمين التقليدين بمنطقة القبائل، يحظيان بنفس المكانة لدى العديد من السكان باعتبارهما اعرق الأحزاب المعارضة بالجزائر، بعدما أصبحت هذه الأخيرة مجرد شعار تتغنى به، بعد حدوث فراغ سياسي بالمنطقة، ما جعل السياسة تتخذ حيزا ضيقا من اهتمامات المواطن.

ولعل الضربات الموجعة التي تصدّع بيت الأفافاس والارسيدي جراءها في السنوات الأربع الأخيرة، وتراشق المنشقين والمتبقين فيها بالتهم والتصريحات النارية، جعلت الشرخ يتسع أكثر فأكثر، وجرف معه الثقة بين المواطن والأحزاب، التي أصبحت في مواجهة مع المنشقين والمناضلين المستقيلين معهم جماعيا، إذ لم تمر استقالة البرلماني خالد تازغارت بردا وسلاما على الأفافاس ولا إقالة الإطار والقيادي رشيد حاليت مؤخرا، حيث اعتبر الناشط والقيادي السابق سعيد بوخاري ما حدث، عجزا ذريعا للحزب الذي انحاز عن مساره ومبادئه التي تأسس عليها، وهو ما يهدد مستقبله كحزب كان من أقوى الأحزاب.

وتعتبر التشريعيات المقبلة اختبارا حقيقيا للحزب وفرصة لمعرفة مكانته في موطنه واستمراريته، إذ لم يكن المؤتمر الوطني المنظم نهاية السنة الماضية بتيزي وزو، ناجحا بالقدر الذي ظهرعليه، حيث عجز الأفافاس على استقطاب الجماهير واقتصر الحضور على المدعوين من أعضاء ومناضلي الحزب الذين قدموا من 25 ولاية، إذ كانت المناسبات المماثلة لا يسعها ملعب 1 نوفمبر وانتهى بها المطاف لتنظم في قاعة رياضية.

الوضع الذي لم يسلم منه الغريم التاريخي للأفافاس، وهو الارسيدي الذي تلقى هو الآخر ضربات موجعة بعقر داره بعد الحملة المضادة التي قادها البرلماني السابق أرزقي عيدر الذي جمدت عضويته بالحزب، تلتها استقالات جماعية، تنديدا بما سموه بتجاوزات الارسيدي، قبل أن يصاب بنزيف أكثر حدة، في قيادته العليا عبر إقالة القيادي وأحد الأعضاء المؤسسين نور الدين أيت حمودة الذي ذهب بعيدا في رد فعله عقب إقالته وأطلق تصريحات نارية ضد مؤسس الارسيدي سعيد سعدي والحزب معا، وأعلن مؤخرا عن تأسيس منظمة تحمل اسم الراحل والده، وقد التحق بها غالبية المنشقين عن الحزب، ودعم أكثر موقفه المعادي لمدرسته السياسية بإقامة مصالحة تاريخية بينه وبين شقيقة الفنان المغتال معطوب لوناس.