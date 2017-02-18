صدامات بين الشرطة البحرينية ومتظاهرين شيعة

شهدت قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة صدامات عنيفة، مساء الثلاثاء، بين محتجين والشرطة البحرينية، اندلعت في أعقاب مقتل شاب شيعي أثناء محاولته الهرب خلال عملية اعتقال في القرية نفذتها الأجهزة الأمنية.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس، إن مئات تظاهروا في القرية ورددوا هتافات "هيهات ننسى الشهداء" و"هيهات منا الذلة" و"يسقط حمد"، في إشارة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف الشهود، أن صدامات وقعت بين المتظاهرين والشرطة خلال التظاهرة أسفرت عن إصابات عدة بفعل إطلاق الشرطة أعيرة من سلاح الخرطوش الذي يستخدم لصيد الطيور. ولم تصدر حصيلة رسمية عن عدد المصابين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان، أنه تم صباح الاثنين، تنفيذ عمليتين للقبض على مطلوبين في النويدرات، حيث أسفرت العملية الأولى عن اعتقال شاب، بينما أسفرت الثانية عن مقتل عبد الله حسين علي عبد الله العجوز (22 عاماً) "المحكوم بالمؤبد في قضايا إرهابية تشمل القتل العمد والشروع في قتل وصناعة متفجرات".

وقالت الوزارة، إن العجوز "حاول الهرب أثناء القبض عليه، إلا أنه أصيب جراء سقوطه وتم نقله للمستشفى، حيث توفي متأثراً بإصابته".

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فيفري 2011 قادها الشيعة الذين يطالبون بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سُّنية.

وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصاً من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية. وأعلنت السلطات، الثلاثاء، إلقاء القبض على عشرين مطلوباً بينهم أربع نساء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "استمراراً لعمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية.. فقد كشفت تلك العمليات عن عدد من الخلايا الإرهابية التي كانت قد بدأت بالشروع في تنفيذ مخططات إرهابية".

وأضافت "نتيجة للتحرك الأمني، قد تم تنفيذ عمليات استباقية أمنية ناجحة في عدة مناطق في البلاد خلال الفترة من 9 إلى 19 فيفري. وأسفرت هذه الجهود عن القبض على 20 مطلوباً في قضايا إرهابية، من بينهم أربع نساء كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في التاسع من فيفري، أنها أحبطت عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا "إرهابية" إلى إيران عبر قارب.