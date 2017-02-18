تركيا ترفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجيش

سمحت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، للضباط وضباط الصف النساء العاملات في صفوف الجيش بارتداء الحجاب خلال أدائهن وظائفهن في وحداتهن العسكرية، حسب ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

وهذا الإجراء الذي يرتدي رمزية كبرى بسبب وضع الجيش التركي كحامي العلمانية في البلاد منذ تأسيس الجمهورية من قبل مصطفى كمال أتاتورك، يشمل أيضاً الطالبات في المعاهد العسكرية.

ونقلت الأناضول عن وزارة الدفاع القول، إن النساء ستتمكن، إذا رغبن في ذلك، من ارتداء الحجاب "بنفس لون البزة العسكرية، وبشكل لا يغطي الوجه".

وأضافت إن هذا الإجراء يشمل خصوصاً "الضباط اللواتي يخدمن في صفوف سلاح الجو والبحر والبر والضباط وضباط الصف المتعاقدات والطالبات في المعاهد العسكرية".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الإصلاح الذي سيدخل حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية يشمل النساء اللواتي يشاركن في مهام قتالية.

وكانت وزارة الدفاع التركية رفعت في نوفمبر حظر ارتداء الحجاب للموظفات المدنيات في الجيش.

وقبل أشهر سمح أيضاً للنساء اللواتي يخدمن في صفوف الشرطة بارتداء الحجاب.

ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات بانتظام من قبل معارضيه بالسعي لأسلمة المجتمع التركي.

وسمحت حكومته بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان وفي السنتين الماضيتين في القطاع العام والمدارس الثانوية، مثيرة استياء المتمسكين بعلمانية الجمهورية التي تأسست عام 1923.

وعندما قررت رفع الحظر عن الحجاب في صفوف الشرطة، أكدت السلطات التركية، إنه في عدة دول غربية مثل اسكتلندا أو كندا يسمح للشرطيات بارتداء الحجاب.