بعدما فشلت مساعيهم في الحصول على موعد مع الوالي أساتذة يهددون بشل جامعة تيزي وزو لإستلام سكناتهم

هدد أساتذة وموظفون بجامعة تيزي وزو، الثلاثاء، بشل الجامعة بداية من الأسبوع المقبل وذلك عقب إلغاء المقابلة التي كان مقررا أن تجمعهم بوالي تيزي وزو، لمناقشة مشكل السكنات التي تأخر موعد استلامها لمدة فاقت 10 سنوات رغم أنهم دفعوا تكاليفها المطلوبة.

أعرب المستفيدون من مشروع 244 مسكن تساهمي بمنطقة تامدة في دائرة واقنون شرق تيزي وزو، الثلاثاء، عن امتعاضهم الشديد، من التجاهل الممارس ضدهم من قبل المسؤولين على مختلف مستوياتهم في الولاية، وذلك بسبب التأخر الفادح في مشروع السكنات التي وعدوا بها في منطقة تامدة، حيث انطلق هذا الأخير سنة 2004، على أن يستلم بعد 5 سنوات، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، وبقيت آمال المستفيدين معلقة، بعدما توقفت الأشغال في أحد أشطره ووزع الشطر الآخر المشكل من 60 وحدة، دون أدنى شروط السكن الكريم.

المحتجون أكدوا أنهم يسعون منذ أشهر "لافتكاك" موعد مع الوالي، وبعد تدخل ووساطة عدد من المسؤولين عبر الولاية، تمكنوا من الحصول على موعد كان منتظرا أن يجمعهم به صبيحة أمس، إلا أنهم تلقوا اتصالا مساء أول أمس من ديوان الوالي يخبرونهم بإلغاء الموعد، ما جعل هؤلاء يستشيطون غضبا، قائلين: "إن كان لقاء الوالي مشروعا صعب التحقيق، فكيف لمساكننا؟".

المستفيدون أوضحوا أن مختلف المسؤولين الذين التقوهم، تنصلوا من المسؤولية الموكلة إليهم، حيث تجمد المشروع لأسباب تختلف من مصلحة إلى أخرى، فضلا عن المشكل الرئيس المتعلق باستحالة ربط السكنات بقنوات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي يعاني منه قاطنو السكنات الـ60 المستلمة، وتتقاذفه المديريات فيما بينها، في حين رفض ديوان الترقية والتسيير العقاري المكلف بإنجاز المشروع، الخروج بحلول تنهي معاناة هؤلاء مع العيش بالإيجار.