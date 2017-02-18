حاولوا الخروج بها نحو مقر الولاية قصد إيصال مطالبهم الأمن يمنع مسيرة الطلبة بالقطب الجامعي بجامعة البويرة

منعت مصالح الأمن، زوال الثلاثاء، مسيرة للطلبة، كانوا يعتزمون الخروج بها من القطب الجامعي نحو مقر الولاية قصد إيصال مطالبهم لا سيما الاعتراف بشهادة تخرجهم في مسابقات التوظيف، خاصة بكلية الهندسة والبيوطبي، وكذا الإعلام والاتصال.

أعوان الأمن الذين طوقوا مخرج القطب الجامعي الواقع بالمخرج الغربي لعاصمة البويرة وجدوا بأعداد كبيرة منذ الصباح الباكر راجلين وبسياراتهم بالشارع المقابل تحسبا لخروج عشرات الطلبة.

وأجج مطلب الاعتراف بالشهادة، الاحتقان بالكليات إلى أن وصل حد محاولة تنظيم مسيرة بدأت أولا داخل الحرم الجامعي ثم انتقلت إلى محاولة الخروج بها إلى الشارع بعد أن صدت حسب الطلبة أمامهم كل الأبواب، إلا أن أعوان الأمن منعوهم من الخروج بالباب الرئيسي للقطب الجامعي وصدوا مسيرتهم، ليعود الطلبة المحتجون إلى داخل القطب الجامعي في الوقت الذي أصروا فيه على مواصلة إضرابهم واحتجاجهم إلى غاية تحقيق مطالبهم.