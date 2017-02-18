طالب المشاركون في اليوم الدراسي الجهوي المنظم من طرف المكتب الولائي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص بنزل الماريوت بقسنطينة، الأربعاء، حول الأدوية والمكملات الغذائية، من خلال جملة التوصيات التي خرجوا بها من أشغال هذا الأخير، وزير الصحة بضرورة الإسراع في إصدار قرار وزاري يقضي بمنح ترخيص خاص للمكملات الغذائية شأنها شأن الأدوية، بدلا من وزارة التجارة، بحكم أن هذه الأخيرة لها إيجابيات وسلبيات على صحة المريض...
وعرف اليوم الدراسي مشاركة واسعة للأطباء والصيادلة، من مختلف ولايات الشرق الجزائري، عنابة، سكيكدة، سطيف، الطارف، حيث كشف لـ"الشروق"، الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة، بوهريد عبد الكريم، أن هذا اليوم الدراسي جاء ليميط اللثام عن الفرق ما بين المكمل الغذائي، الذي يؤخذ عادة من طرف المرضى على أساس أنه دواء، وبين الدواء، مؤكدا في سياق حديثه، أن المكمل الغذائي ليس هو في حقيقة الأمر دواء، ولا يمكن أن يمنح للمريض على أنه علاج.
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مختصون يطالبون بإسناد ترخيص المكملات الغذائية لوزارة الصحة
إيمان زيتوني
طالب المشاركون في اليوم الدراسي الجهوي المنظم من طرف المكتب الولائي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص بنزل الماريوت بقسنطينة، الأربعاء، حول الأدوية والمكملات الغذائية، من خلال جملة التوصيات التي خرجوا بها من أشغال هذا الأخير، وزير الصحة بضرورة الإسراع في إصدار قرار وزاري يقضي بمنح ترخيص خاص للمكملات الغذائية شأنها شأن الأدوية، بدلا من وزارة التجارة، بحكم أن هذه الأخيرة لها إيجابيات وسلبيات على صحة المريض...
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وعرف اليوم الدراسي مشاركة واسعة للأطباء والصيادلة، من مختلف ولايات الشرق الجزائري، عنابة، سكيكدة، سطيف، الطارف، حيث كشف لـ"الشروق"، الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة، بوهريد عبد الكريم، أن هذا اليوم الدراسي جاء ليميط اللثام عن الفرق ما بين المكمل الغذائي، الذي يؤخذ عادة من طرف المرضى على أساس أنه دواء، وبين الدواء، مؤكدا في سياق حديثه، أن المكمل الغذائي ليس هو في حقيقة الأمر دواء، ولا يمكن أن يمنح للمريض على أنه علاج.