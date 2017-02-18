أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء الموافقة على تعيين غزافيي دريونكور، سفيرا جديدا لفرنسا بالجزائر، وهو منصب شغله بين 2008 و2012 قبل أن يستدعى للكيدورسي، أين يدير حاليا المفتشية العامة للخارجية الفرنسية.
وحسب بيان الخارجية فإن "الحكومة الجزائرية وافقت على تعيين غزافيي دريونكور، سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وسبق لدريونكور شغل منصب سفير باريس في الجزائر بين عامي 2008 و2012، قبل أن يستدعى لمهمة مفتش عام بوزارة الخارجية .
وتعتبر عودة دريونكور إلى الجزائر مجددا تكرارا لتجربة نادرة في العمل الدبلوماسي الفرنسي، بالاستعانة بدبلوماسي واحد لفترتين متباعدتين في دولة واحدة.
وسبق لباريس أن استعانت بالسفير السابق هوبير ديفيديار عام 2004 وإلى غاية 2006 لقيادة بعثتها الدبلوماسية في الجزائر، بعد استدعائه لشغل منصب الأمين العام لوزارة الخارجية، قادما من الجزائر أين شغل منصب السفير بين عام 2000 و2002.
وتعتبر باريس وفق وسائل إعلام فرنسية ومراقبين، الجزائر بمثابة أهم العواصم في العالم من حيث حجم مصالحها فضلا عن الإرث التاريخي الثقيل بين البلدين.
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الموافقة على تعيين دريونكور سفيرا لفرنسا
باريس تدفع بأحد أوزانها الدبلوماسية إلى الجزائر
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء الموافقة على تعيين غزافيي دريونكور، سفيرا جديدا لفرنسا بالجزائر، وهو منصب شغله بين 2008 و2012 قبل أن يستدعى للكيدورسي، أين يدير حاليا المفتشية العامة للخارجية الفرنسية.
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وحسب بيان الخارجية فإن "الحكومة الجزائرية وافقت على تعيين غزافيي دريونكور، سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وسبق لدريونكور شغل منصب سفير باريس في الجزائر بين عامي 2008 و2012، قبل أن يستدعى لمهمة مفتش عام بوزارة الخارجية .
وتعتبر عودة دريونكور إلى الجزائر مجددا تكرارا لتجربة نادرة في العمل الدبلوماسي الفرنسي، بالاستعانة بدبلوماسي واحد لفترتين متباعدتين في دولة واحدة.
وسبق لباريس أن استعانت بالسفير السابق هوبير ديفيديار عام 2004 وإلى غاية 2006 لقيادة بعثتها الدبلوماسية في الجزائر، بعد استدعائه لشغل منصب الأمين العام لوزارة الخارجية، قادما من الجزائر أين شغل منصب السفير بين عام 2000 و2002.
وتعتبر باريس وفق وسائل إعلام فرنسية ومراقبين، الجزائر بمثابة أهم العواصم في العالم من حيث حجم مصالحها فضلا عن الإرث التاريخي الثقيل بين البلدين.