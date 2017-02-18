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أبهر ممثلين عن 14 دولة عربية وإفريقية
"الجزائر.. بلد متعدد الوجهات" يلخص ثقافة وحضارة الجزائر
حقق فيلم " الجزائر.. بلد متعدد الوجهات"، لمنتجه رمضان رحموني، الحدث الأبرز خلال الملتقى الدولي للسياحة المنعقد مؤخرا بالجزائر، حيث لخص من خلاله تضاريس الجزائر وثقافاتها والحضارات المتعاقبة.
خمسة عشر دقيقة، حبست أنفاس مشاهدي الفيلم من حضور جلسة الافتتاح، حيث انبهر ممثلون عن 14 دولة عربية وإفريقية وأروبيا، بما تحتويه الجزائر من تراث ثقافي مادي ولا مادي وتنوع لطبيعة صنفت الجزائر من خلالها "البلد القارة"، الفيلم الذي غاص فيه منتجه رمضان رحموني بلغة سنيمائية بسيطة ومعبرة، مستعملا صورا ناطقة لا تحتاج إلى أي تعليق، مستنطقا تاريخ الجزائر من خلال الرسوم الحجرية لجبال الأهقار، وعلى سيرة وتطور ثقافة الأجداد غاص المخرج بالمشاهدين في سيرورة تاريخ البلاد...
متوقفا من خلال صور اختيرت بامتياز للتعبير على جميع الحقب التي مرت بها الجزائر من الإنسان القديم إلى كنيسة أوغسطين إلى رسو أهل البلاد من البربر على الإسلام، من خلال تسلسل يؤكد انفتاح أهل الجزائر على جميع الثقافات والحضارات، وشاهد على أن الجزائري متطرف في كرمه والجزائر بلد ضيافة بامتياز.
واستغل منتج الفيلم تنوع الجزائر الطبيعي، حيث انتقل من روعة صحراء الجزائر ورمالها الذهبية مرورا بسلاسلها الجبلية وخضرتها المبهرة وزرقة بحرها، حيث زاوج من خلالها بتركيب صوتي معبر عن تعدد ثقافات أهل البلد من خلال موسيقى تراوحت بين رنة القمبري، الإيمزاد... ودف التندي الأصيل أصالة ناس الصحراء، لينتقل إلى الناي والقصبة الشاوية، إلى المندول وموسيقى الشمال من غناء شعبي، إلى الكمان وأصوات شحارير المالوف والأندلسي، وهو العمل الذي لقي انبهار الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة طالب الرفاعي، لدرجة مطالبته المنتج القيام بأعمال مشتركة مع المنظمة على المستوى العالمي.
SoloDZ2017/02/22 على 19:241
الجزائر هي جنة الارض الاولى ثم تليها جنان اخرى والجزائر هي عرض (DÉMONSTRATION) للجنة التي وعد الله بها المؤمنين في الآخر خسارة برك يحكمها شياطين الانس ويسكنها شعب لم يعطها حقها !