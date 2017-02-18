تعززت مؤخرا، المكتبات العربية والجزائرية برواية جديدة بعنوان "آلهة من زجاج" أصدرتها المؤلفة الجزائرية المقيمة في كندا حسيبة طاهر جغيم عن منشورات "دار النخبة للطباعة والنشر والتوزيع" المصرية، وتستعرض فيها حياة وواقع المرأة في ظل التقاليد والعادات والطابوهات والنفاق الاجتماعي.
وقالت الكاتبة حسيبة جغيم في حديث لـ"الشروق" عن مولودها الأدبي الجديد "آلهة من زجاج" أنّه تكملة لرواية عنوانها "بعث المومياء" تتناول أيضا أحوال المرأة والقهر الممارس عليها في المجتمع العربي والجزائري منذ أن تظهر عليها علامة الأنوثة،
وأضافت حسيبة جغيم أنّ "آلهة من زجاج" رواية تنتقد ما يحدث في أعماق المجتمعات العربية وبالأخص المجتمع الجزائري من خلال شخصية المرأة التي تعاني الاضطهاد والظلم والجور بسبب مجموعة من العوامل كالأعراف البالية والطابوهات والعنف ضدها، ناهيك عن شبح العنوسة التي يطارد الكثيرات في الجزائر في ظل النفاق الاجتماعي السائد والأفكار الخاطئة المسيطرة على عقل الجزائري والعربي تجاه الأنثى.
وتشير المتحدثة أنّ العمل يقدم إضاءة على السلطة الاجتماعية الطاغية التي تمتاز بقوة خارقة تنافس الدين والقانون، بل تتفوق عليهما حتى أنتجت ديناً موازياً خصوصاً عند الطبقة البسيطة والمهمشة التي لا تفرق بين طقس ديني وأخر خرافي.
وتحمل مختلف هذه الأفكار والتصورات عن المرأة العربية حكاية امرأة تعرضت لما يشبه الاغتصاب، ثم دفعت وحدها الثمن ولم تجد من يقف إلى جانبها، حيث ترصد المؤلفة التفاصيل النفسية للشخصيات التي عاشت تحت وطأة القهر المجتمعي كأنها عايشت معهن التجربة وقاسمتهن المعاناة وتجعل القارئ من خلال بنية القصة شاهدا على الأحداث.
وعن نفسها قالت حسيبة طاهر جغيم إنّها أخصائية نفسية متخرجة من جامعة قسنطينة وأديبة جزائرية متزوجة ومقيمة بكندا، عملت أستاذة فلسفة فمديرة روضة أطفال. وأردفت:"أنا عاشقة للأدب من صغري رغم أن تكويني الثانوي كان في شعبة "علوم دقيقة والجامعي "علم النفس" ... لم أقرر نشر أعمالي والخروج للضوء إلا منذ سنة".
ونشرت الحسبة جغيم جملة من الإصدارات منها رواية "لعنة الفرعون"، "بعث المومياء"، "آلهة من زجاج، "بحيرة الرب" (مجموعة قصصية)، ديوان "تراتيل سيدة العشق" وغيرها.
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تكملة لرواية "بعث المومياء" لحسيبة طاهر جغيم
"آلهة من زجاج".. تفضح النفاق الإجتماعي تجاه المرأة
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
تعززت مؤخرا، المكتبات العربية والجزائرية برواية جديدة بعنوان "آلهة من زجاج" أصدرتها المؤلفة الجزائرية المقيمة في كندا حسيبة طاهر جغيم عن منشورات "دار النخبة للطباعة والنشر والتوزيع" المصرية، وتستعرض فيها حياة وواقع المرأة في ظل التقاليد والعادات والطابوهات والنفاق الاجتماعي.
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وقالت الكاتبة حسيبة جغيم في حديث لـ"الشروق" عن مولودها الأدبي الجديد "آلهة من زجاج" أنّه تكملة لرواية عنوانها "بعث المومياء" تتناول أيضا أحوال المرأة والقهر الممارس عليها في المجتمع العربي والجزائري منذ أن تظهر عليها علامة الأنوثة،
وأضافت حسيبة جغيم أنّ "آلهة من زجاج" رواية تنتقد ما يحدث في أعماق المجتمعات العربية وبالأخص المجتمع الجزائري من خلال شخصية المرأة التي تعاني الاضطهاد والظلم والجور بسبب مجموعة من العوامل كالأعراف البالية والطابوهات والعنف ضدها، ناهيك عن شبح العنوسة التي يطارد الكثيرات في الجزائر في ظل النفاق الاجتماعي السائد والأفكار الخاطئة المسيطرة على عقل الجزائري والعربي تجاه الأنثى.
وتشير المتحدثة أنّ العمل يقدم إضاءة على السلطة الاجتماعية الطاغية التي تمتاز بقوة خارقة تنافس الدين والقانون، بل تتفوق عليهما حتى أنتجت ديناً موازياً خصوصاً عند الطبقة البسيطة والمهمشة التي لا تفرق بين طقس ديني وأخر خرافي.
وتحمل مختلف هذه الأفكار والتصورات عن المرأة العربية حكاية امرأة تعرضت لما يشبه الاغتصاب، ثم دفعت وحدها الثمن ولم تجد من يقف إلى جانبها، حيث ترصد المؤلفة التفاصيل النفسية للشخصيات التي عاشت تحت وطأة القهر المجتمعي كأنها عايشت معهن التجربة وقاسمتهن المعاناة وتجعل القارئ من خلال بنية القصة شاهدا على الأحداث.
وعن نفسها قالت حسيبة طاهر جغيم إنّها أخصائية نفسية متخرجة من جامعة قسنطينة وأديبة جزائرية متزوجة ومقيمة بكندا، عملت أستاذة فلسفة فمديرة روضة أطفال. وأردفت:"أنا عاشقة للأدب من صغري رغم أن تكويني الثانوي كان في شعبة "علوم دقيقة والجامعي "علم النفس" ... لم أقرر نشر أعمالي والخروج للضوء إلا منذ سنة".
ونشرت الحسبة جغيم جملة من الإصدارات منها رواية "لعنة الفرعون"، "بعث المومياء"، "آلهة من زجاج، "بحيرة الرب" (مجموعة قصصية)، ديوان "تراتيل سيدة العشق" وغيرها.