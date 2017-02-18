دعاها لتكون سببا في شفاء الطفلة "إسمهان" رسالة "قوية" من الشيخ فيزازي للشابة وردة شارلومانتي

بعث الشيخ بغدادي فيزازي عبر برنامج "وافعلوا الخير" المذاع على شاشة "الشروق العامة"، برسالة قوية لمُغنية الراي الشابة وردة "شارلومانتي"، داعيا إياها إلى ضرورة استغلال المحنة التي تمر بها في التوبة إلى الله.

وجاء في رسالة "الشيخ فيزازي" خلال حديثه عن حالة الطفلة أسمهان التي عرضها البرنامج:

"أريد البعث برسالة إلى المُغنية وردة التي فقدت زوجها مؤخرا رحمه الله، ولكل المُغنين الذين ندعوا لهم بالخير والهداية.. أختي وردة الشي اللي كنت

عليه راه حرام.. أنت امرأة طيبة وفيك الخير وحكاولي عليك.. شوفي لحال هذه الطفلة (إسمهان) وكوني السبب في شفائها.. ذلك سيفيد زوجك لأنه صدقة جارية على روحه.. إذا كنت تستطيعين المساعدة فافعليها.. الصدقة تطفئ السيئة والخطايا والذنوب.. اتقي الله وغيّري حياتك.. هذه محنة واختبار من الله.. ابتعدي عن هذا المجال (الغناء) وجزاك الله خيرا".