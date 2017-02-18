تنظر محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة يوم 14 مارس القادم، في قضية الشجار الذي وقع بين أعضاء المكتب البلدي لبلدية بئر خادم بالعاصمة لحزب جبهة القوى الاشتراكية، على خلفية رفض أحد الأعضاء تسليم بطاقات المنخرطين لأصحابها..
قضية الحال تعود إلى ديسمبر 2016، بعد تقدم عدة منخرطين بملفاتهم من أجل تسلّم "بطاقة مناضل" في "الأفافاس"، إلاّ أن الكاتب الأول للحزب ببئر خادم لم يمنح المناضلين بطاقة المناضل رغم مرور 4 أشهر، مما جعل بعض هؤلاء يتصلون بعضو آخر للحزب، وهو نائب رئيس بلدية بئر خادم، والذي طلب من المعني تسليم البطاقات لأصحابها، إلا أنّ الكاتب الأول المحلّي أخبره بأنها غير جاهزة، لتتعالى الأصوات بينهم، والتي تطورت إلى شجار عنيف بالكراسي، تسبب بعجز لكلى الطرفين بـ21 و12 يوما على التوالي، حيث تابع كل ضحية الآخر، بتهمة الضرب والجرح العمدي.
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شجار بالكراسي بين أعضاء "الافافاس" بسبب التشريعيات
قدور. ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
تنظر محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة يوم 14 مارس القادم، في قضية الشجار الذي وقع بين أعضاء المكتب البلدي لبلدية بئر خادم بالعاصمة لحزب جبهة القوى الاشتراكية، على خلفية رفض أحد الأعضاء تسليم بطاقات المنخرطين لأصحابها..
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قضية الحال تعود إلى ديسمبر 2016، بعد تقدم عدة منخرطين بملفاتهم من أجل تسلّم "بطاقة مناضل" في "الأفافاس"، إلاّ أن الكاتب الأول للحزب ببئر خادم لم يمنح المناضلين بطاقة المناضل رغم مرور 4 أشهر، مما جعل بعض هؤلاء يتصلون بعضو آخر للحزب، وهو نائب رئيس بلدية بئر خادم، والذي طلب من المعني تسليم البطاقات لأصحابها، إلا أنّ الكاتب الأول المحلّي أخبره بأنها غير جاهزة، لتتعالى الأصوات بينهم، والتي تطورت إلى شجار عنيف بالكراسي، تسبب بعجز لكلى الطرفين بـ21 و12 يوما على التوالي، حيث تابع كل ضحية الآخر، بتهمة الضرب والجرح العمدي.