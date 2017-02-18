اهتزت متوسطة عبد الحفيظ رحال، بمدينة بئر العاتر بولاية تبسة، صباح الأربعاء، على وقع وفاة التلميذة مليكة عيسى، المتمدرسة بالسنة الثالثة متوسط، قسم 4.
أساتذة من متوسطة رحال قالوا لـ"الشروق" إن التلميذة التي تتميز بسلوك حسن، ومعروف عنها حيويتها وعملها بجد واجتهاد، خرجت من منزلها الواقع بحي الزاوية، في صحة جيدة رفقة البعض من زميلاتها، حيث درست إلى غاية الساعة العاشرة صباحا، في ظروف عادية، وبعد الراحة القانونية، وفي ساعة المناوبة للقسم، حيث كان التلاميذ على غرار التلميذة مليكة، ينتظرون الحصة الأخيرة، من الساعة 11 إلى منتصف النهار، تغيرت فجأة ملامح التلميذة بعد أن أحست بآلام وأوجاع، أشعرت بها زميلاتها، اللائي اتصلن مباشرة بمستشارية التربية للمؤسسة، حيث قام مسؤول المؤسسة، بإشعار رجال الحماية المدنية، الذين تنقلوا إلى عين المكان، وتم نقلها إلى المستشفى، أين فارقت الحياة، ومحفظتها بين يديها حيث ضمتها مع أنفاسها إلى صدرها، أمام ذهول التلاميذ والأساتذة، والإدارة، الذين دخلوا في حزن عميق على غرار أفراد أسرتها، الذين لم يهضموا وفاة ابنتهم المفاجئة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك من أشار من أساتذتها إلى أن التلميذة كانت تعاني بين الحين والآخر من آلام على مستوى القلب، وهو مدوّن حسب الإدارة أيضا في دفترها الصحي، وقد تنقل العشرات من تلاميذ المؤسسة، ومسؤوليها، إلى منزل التلميذة بعد زوال أمس معلنين، التضامن مع أفراد الأسرة.
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وفاة تلميذة بعد تعرضها لنوبة في المتوسطة بتبسة
ب.دريد
اهتزت متوسطة عبد الحفيظ رحال، بمدينة بئر العاتر بولاية تبسة، صباح الأربعاء، على وقع وفاة التلميذة مليكة عيسى، المتمدرسة بالسنة الثالثة متوسط، قسم 4.
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أساتذة من متوسطة رحال قالوا لـ"الشروق" إن التلميذة التي تتميز بسلوك حسن، ومعروف عنها حيويتها وعملها بجد واجتهاد، خرجت من منزلها الواقع بحي الزاوية، في صحة جيدة رفقة البعض من زميلاتها، حيث درست إلى غاية الساعة العاشرة صباحا، في ظروف عادية، وبعد الراحة القانونية، وفي ساعة المناوبة للقسم، حيث كان التلاميذ على غرار التلميذة مليكة، ينتظرون الحصة الأخيرة، من الساعة 11 إلى منتصف النهار، تغيرت فجأة ملامح التلميذة بعد أن أحست بآلام وأوجاع، أشعرت بها زميلاتها، اللائي اتصلن مباشرة بمستشارية التربية للمؤسسة، حيث قام مسؤول المؤسسة، بإشعار رجال الحماية المدنية، الذين تنقلوا إلى عين المكان، وتم نقلها إلى المستشفى، أين فارقت الحياة، ومحفظتها بين يديها حيث ضمتها مع أنفاسها إلى صدرها، أمام ذهول التلاميذ والأساتذة، والإدارة، الذين دخلوا في حزن عميق على غرار أفراد أسرتها، الذين لم يهضموا وفاة ابنتهم المفاجئة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك من أشار من أساتذتها إلى أن التلميذة كانت تعاني بين الحين والآخر من آلام على مستوى القلب، وهو مدوّن حسب الإدارة أيضا في دفترها الصحي، وقد تنقل العشرات من تلاميذ المؤسسة، ومسؤوليها، إلى منزل التلميذة بعد زوال أمس معلنين، التضامن مع أفراد الأسرة.