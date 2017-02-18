شهدت متوسطة أسماء بنت أبي بكر بباتنة، الأربعاء، أجواء غريبة، حينما سادت موجة من الإغماءات في صفوف التلاميذ، ونوبات اختناق وبكاء، ما تسبب في حالة فزع وهستيريا، وأدى ذلك إلى تدخل مصالح الحماية المدنية التي نقلت عددا من التلاميذ إلى المستشفى وعاينت حالاتهم من دون أن تسجل أعراضا مرضية.
وأورد عدد من التلاميذ تفسيرات غير منطقية وغريبة راجعة إلى لعبة "روحية" يتم لعبها من خلال تطبيق إلكتروني يعرف بلعبة شارلي يظهر طبقا لتقنية تشبه كثيرا تقنية الهوليغرام التي تجسم الشخص ليبدأ في التحادث مع اللاعبين، وخلف ذلك حالة من الذعر والهلع. وكانت مصالح الأمن تنقلت إلى المتوسطة للتحقيق في الحادثة الغريبة على خلفية الاشتباه في تسربات غازية محتملة تكون وراء حالات الاختناق، فيما قالت مصادر الحماية المدنية إأنه تم تحويل 10 تلاميذ نحو المستشفى، حيث اتضح أنهم يعانون من أعراض الذعر والهستيريا.
يذكر أن مدرسة برحيح سليمان شهدت بحر الأسبوع الماضي حالة غريبة إثر تناول عدد من التلاميذ حبوبا مهلوسة منحها تلميذ لستة من زملائه الذين أصيبوا بحالة سكر ما تطلب تدخل مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا للوصول للضالعين في بيع الحبوب والمروجين لها، حيث تكون قد توصلت إلى نتائج متقدمة.
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بكاء وإغماءات غريبة وسط التلاميذ في متوسطة بباتنة!
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
شهدت متوسطة أسماء بنت أبي بكر بباتنة، الأربعاء، أجواء غريبة، حينما سادت موجة من الإغماءات في صفوف التلاميذ، ونوبات اختناق وبكاء، ما تسبب في حالة فزع وهستيريا، وأدى ذلك إلى تدخل مصالح الحماية المدنية التي نقلت عددا من التلاميذ إلى المستشفى وعاينت حالاتهم من دون أن تسجل أعراضا مرضية.
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وأورد عدد من التلاميذ تفسيرات غير منطقية وغريبة راجعة إلى لعبة "روحية" يتم لعبها من خلال تطبيق إلكتروني يعرف بلعبة شارلي يظهر طبقا لتقنية تشبه كثيرا تقنية الهوليغرام التي تجسم الشخص ليبدأ في التحادث مع اللاعبين، وخلف ذلك حالة من الذعر والهلع. وكانت مصالح الأمن تنقلت إلى المتوسطة للتحقيق في الحادثة الغريبة على خلفية الاشتباه في تسربات غازية محتملة تكون وراء حالات الاختناق، فيما قالت مصادر الحماية المدنية إأنه تم تحويل 10 تلاميذ نحو المستشفى، حيث اتضح أنهم يعانون من أعراض الذعر والهستيريا.
يذكر أن مدرسة برحيح سليمان شهدت بحر الأسبوع الماضي حالة غريبة إثر تناول عدد من التلاميذ حبوبا مهلوسة منحها تلميذ لستة من زملائه الذين أصيبوا بحالة سكر ما تطلب تدخل مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا للوصول للضالعين في بيع الحبوب والمروجين لها، حيث تكون قد توصلت إلى نتائج متقدمة.