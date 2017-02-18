بالتعاون مع جامعة الطب ببوسطن "نستلي" تطلق برنامجا لتكوين أطباء الأطفال الجزائريين

أطلقت الوحدة الطبية لشركة "نستلي" برنامجا تربويا خاصا بتغذية الأطفال، مكن من تكوين 20 طبيب أطفال جزائريين.وتم هذا البرنامج الخاص بالأطفال والرضع، والذي أطلق عليه اسم برنامج الدراسات العليا في طب الأطفال والتغذية PGPN ، بتعاون مع الجامعة المرموقة في الطب ببوسطن، "هارفارد سكول"، وقد امتد هذا البرنامج على سنة واحدة مع 7 وحدات تربوية على الانترنت، مع تقييم شهري لأطباء الأطفال، والذي توج بشهادة اعتراف من قبل جامعة الطب ببوسطن لفائدة المشاركين.

وتم تنظيم حفل تسليم الشهادات الذي نشط من قبل البروفيسور كليفورد واين، الأخصائي في التغذية بمستشفى الأطفال "بهارفارد ميديكال سكول"، وخبير في طب الأطفال منذ 30 سنة.

وخلال الحفل تم التطرق إلى موضوعين وهما إنشاء عادات غذائية سليمة لدى الأطفال وتغذية الأم والطفل خلال 1000 يوم الأولى، كما شهد الحفل مداخلات للعديد من الخبراء من أجل تبادل الخبرات والتجارب.

من جهتهم، الأطباء الحاصلين على الشهادات أكدوا بأن برنامج الدراسات العليا في طب الأطفال والتغذية كان متميزا إلى جانب المداخلات القيمة ذات الجودة العالية، مشيرين إلى أن 98 في المائة منهم يتوقعون إدخال تغييرات في ممارساتهم وتكفلهم بالمرضى، وذلك بفضل المهارات التي استفادوا منها في سياق البرنامج المشار إليه.