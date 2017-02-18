أطلقت الوحدة الطبية لشركة "نستلي" برنامجا تربويا خاصا بتغذية الأطفال، مكن من تكوين 20 طبيب أطفال جزائريين.وتم هذا البرنامج الخاص بالأطفال والرضع، والذي أطلق عليه اسم برنامج الدراسات العليا في طب الأطفال والتغذية PGPN ، بتعاون مع الجامعة المرموقة في الطب ببوسطن، "هارفارد سكول"، وقد امتد هذا البرنامج على سنة واحدة مع 7 وحدات تربوية على الانترنت، مع تقييم شهري لأطباء الأطفال، والذي توج بشهادة اعتراف من قبل جامعة الطب ببوسطن لفائدة المشاركين.
وتم تنظيم حفل تسليم الشهادات الذي نشط من قبل البروفيسور كليفورد واين، الأخصائي في التغذية بمستشفى الأطفال "بهارفارد ميديكال سكول"، وخبير في طب الأطفال منذ 30 سنة.
وخلال الحفل تم التطرق إلى موضوعين وهما إنشاء عادات غذائية سليمة لدى الأطفال وتغذية الأم والطفل خلال 1000 يوم الأولى، كما شهد الحفل مداخلات للعديد من الخبراء من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
من جهتهم، الأطباء الحاصلين على الشهادات أكدوا بأن برنامج الدراسات العليا في طب الأطفال والتغذية كان متميزا إلى جانب المداخلات القيمة ذات الجودة العالية، مشيرين إلى أن 98 في المائة منهم يتوقعون إدخال تغييرات في ممارساتهم وتكفلهم بالمرضى، وذلك بفضل المهارات التي استفادوا منها في سياق البرنامج المشار إليه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1سكنات اجتماعية للبيع أياما بعد توزيعها بالبليدة
2تجار وحرفيو تيزي وزو يحضرون لإضراب عام
3عائلة من الوادي لا تطبخ إلا 10 أيام في 3 أشهر
4"خضّار" يحرّض القصّر على القتال في سوريا بمساندة "إبليس"ǃ
5مختصون يطالبون بإسناد ترخيص المكملات الغذائية لوزارة الصحة
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
تعاليْ أقاسمكِ الهمومَ تعاليِ!!
محمد بوالروايح
صدام النقابات ومديري الجامعات.. صورة لمنظومة جامعية مهترئة
حبيب راشدين
هزيمة الصهيونية باستيعاب بني إسرائيل
عبد الرزاق قسوم
لحظات وفاء، للعلماء والشهداء
جمال لعلامي
كابتك.. دوّارك!
عبد الناصر
تفاحة "حواء"!
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
الفيديو
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
بالتعاون مع جامعة الطب ببوسطن
"نستلي" تطلق برنامجا لتكوين أطباء الأطفال الجزائريين
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
أطلقت الوحدة الطبية لشركة "نستلي" برنامجا تربويا خاصا بتغذية الأطفال، مكن من تكوين 20 طبيب أطفال جزائريين.وتم هذا البرنامج الخاص بالأطفال والرضع، والذي أطلق عليه اسم برنامج الدراسات العليا في طب الأطفال والتغذية PGPN ، بتعاون مع الجامعة المرموقة في الطب ببوسطن، "هارفارد سكول"، وقد امتد هذا البرنامج على سنة واحدة مع 7 وحدات تربوية على الانترنت، مع تقييم شهري لأطباء الأطفال، والذي توج بشهادة اعتراف من قبل جامعة الطب ببوسطن لفائدة المشاركين.
تغطيات ذات صلة
"نستلي" تطلق برنامجا لتكوين أطباء الأطفال الجزائريين
بكاء وإغماءات غريبة وسط التلاميذ في متوسطة بباتنة!
شجار بالكراسي بين أعضاء "الافافاس" بسبب التشريعيات
وفاة تلميذة بعد تعرضها لنوبة في المتوسطة بتبسة
احذروا.. حبوب منع الحمل و"الميغا ماس" لتسمين الدجاج!
وتم تنظيم حفل تسليم الشهادات الذي نشط من قبل البروفيسور كليفورد واين، الأخصائي في التغذية بمستشفى الأطفال "بهارفارد ميديكال سكول"، وخبير في طب الأطفال منذ 30 سنة.
وخلال الحفل تم التطرق إلى موضوعين وهما إنشاء عادات غذائية سليمة لدى الأطفال وتغذية الأم والطفل خلال 1000 يوم الأولى، كما شهد الحفل مداخلات للعديد من الخبراء من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
من جهتهم، الأطباء الحاصلين على الشهادات أكدوا بأن برنامج الدراسات العليا في طب الأطفال والتغذية كان متميزا إلى جانب المداخلات القيمة ذات الجودة العالية، مشيرين إلى أن 98 في المائة منهم يتوقعون إدخال تغييرات في ممارساتهم وتكفلهم بالمرضى، وذلك بفضل المهارات التي استفادوا منها في سياق البرنامج المشار إليه.