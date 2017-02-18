تعرف حوادث النصب والاحتيال على أصحاب وكالات كراء السيارات تناميا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وباتت المحاكم تعالج باستمرار هذه القضايا، وهو ما وقع مع حايلي ليلى، والتي لم تهنأ بافتتاح وكالتها، ومباشرتها نشاطا تجاريا جديدا، حيث وجدت نفسها ضحية نصب من شخص وغارقة في الديون.
تحكي لنا الضحية والتي قصدت مقر جريدة "الشروق"، وهي تحمل معها وثائق ومحاضر الضبطية القضائية وكلها أمل في أن يصل صوتها لوزير العدل والنائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، فيتدخلان لإنصافها ونصر العدالة وإحقاق الحق.
حيثيات الوقائع حسبما ذكرته لنا المتحدثة تعود لشهر جويلية 2015، عندما افتتحت وكالة لتأجير السيارات بباب الزوار، وبعد مرور 15 يوما من افتتاح الوكالة قصدها مدير مؤسسة خاصة "هـ،ع" وطلب منها كراء 3 سيارات بيجو لمدة 3 أشهر ابتداء من 1 أوت إلى غاية 31 أكتوبر 2015 وسلمها شيكا بنكيا قيمته 66 مليون سنتيم، ليختفي بعدها،
وأضافت المتحدثة عندما انقضت مدة الكراء ذهبت للتبليغ عن طريق محضر قضائي، فاكتشفت بأنه غير مقيم في ذلك العنوان، ولما توجهت لتقديم الشيك للمخالصة تفاجأت به بدون رصيد، وهي القضية التي حكم عليه فيها غيابيا بعام حبس نافذ.
واستطردت حايلي قائلة: بالرغم من تقديمي شكوى بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة حول السيارات الثلاثة، وترددي على المحكمة لمدة 4 أشهر كاملة، لكنهم في كل مرة كانوا يردون عليا بعدم وجود الملف.
وناشدت المتحدثة وزير العدل والنائب العام للتدخل وتحريك ملفها القضائي لكون المتهم يتمتع بنفوذ، وهي تعاني جراء هذه الحادثة، فقد فقدت أموالها وعقد كراء الوكالة انتهى، وهي حاليا مفلسة وغارقة في ديون "لاكناك" للبنك.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1سكنات اجتماعية للبيع أياما بعد توزيعها بالبليدة
2"خضّار" يحرّض القصّر على القتال في سوريا بمساندة "إبليس"ǃ
3احذروا.. حبوب منع الحمل و"الميغا ماس" لتسمين الدجاج!
4تجار وحرفيو تيزي وزو يحضرون لإضراب عام
5تلميذ يحاول نحر زميله داخل ثانوية بالبليدة
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
تعاليْ أقاسمكِ الهمومَ تعاليِ!!
محمد بوالروايح
صدام النقابات ومديري الجامعات.. صورة لمنظومة جامعية مهترئة
حبيب راشدين
هزيمة الصهيونية باستيعاب بني إسرائيل
عبد الرزاق قسوم
لحظات وفاء، للعلماء والشهداء
جمال لعلامي
كابتك.. دوّارك!
عبد الناصر
تفاحة "حواء"!
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
الفيديو
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
أجّرت سيّاراتها الفاخرة مقابل صكّ بدون رصيد
صاحبة وكالة تأجير السيارات تناشد تدخل وزير العدل
زهيرة. م
تعرف حوادث النصب والاحتيال على أصحاب وكالات كراء السيارات تناميا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وباتت المحاكم تعالج باستمرار هذه القضايا، وهو ما وقع مع حايلي ليلى، والتي لم تهنأ بافتتاح وكالتها، ومباشرتها نشاطا تجاريا جديدا، حيث وجدت نفسها ضحية نصب من شخص وغارقة في الديون.
تغطيات ذات صلة
صاحبة وكالة تأجير السيارات تناشد تدخل وزير العدل
"نستلي" تطلق برنامجا لتكوين أطباء الأطفال الجزائريين
بكاء وإغماءات غريبة وسط التلاميذ في متوسطة بباتنة!
شجار بالكراسي بين أعضاء "الافافاس" بسبب التشريعيات
وفاة تلميذة بعد تعرضها لنوبة في المتوسطة بتبسة
تحكي لنا الضحية والتي قصدت مقر جريدة "الشروق"، وهي تحمل معها وثائق ومحاضر الضبطية القضائية وكلها أمل في أن يصل صوتها لوزير العدل والنائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، فيتدخلان لإنصافها ونصر العدالة وإحقاق الحق.
حيثيات الوقائع حسبما ذكرته لنا المتحدثة تعود لشهر جويلية 2015، عندما افتتحت وكالة لتأجير السيارات بباب الزوار، وبعد مرور 15 يوما من افتتاح الوكالة قصدها مدير مؤسسة خاصة "هـ،ع" وطلب منها كراء 3 سيارات بيجو لمدة 3 أشهر ابتداء من 1 أوت إلى غاية 31 أكتوبر 2015 وسلمها شيكا بنكيا قيمته 66 مليون سنتيم، ليختفي بعدها،
وأضافت المتحدثة عندما انقضت مدة الكراء ذهبت للتبليغ عن طريق محضر قضائي، فاكتشفت بأنه غير مقيم في ذلك العنوان، ولما توجهت لتقديم الشيك للمخالصة تفاجأت به بدون رصيد، وهي القضية التي حكم عليه فيها غيابيا بعام حبس نافذ.
واستطردت حايلي قائلة: بالرغم من تقديمي شكوى بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة حول السيارات الثلاثة، وترددي على المحكمة لمدة 4 أشهر كاملة، لكنهم في كل مرة كانوا يردون عليا بعدم وجود الملف.
وناشدت المتحدثة وزير العدل والنائب العام للتدخل وتحريك ملفها القضائي لكون المتهم يتمتع بنفوذ، وهي تعاني جراء هذه الحادثة، فقد فقدت أموالها وعقد كراء الوكالة انتهى، وهي حاليا مفلسة وغارقة في ديون "لاكناك" للبنك.