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تلميذ يحاول نحر زميله داخل ثانوية بالبليدة
اهتزت ثانوية أحمد لامارشي الواقعة بالعفرون غرب ولاية البليدة، الأربعاء، على وقع جريمة اعتداء بالسلاح الأبيض، راح ضحيتها تلميذ يدرس بالقسم النهائي.
وحسب ما أوردته مصادر "الشروق" تعود لشجار نشب بين أربعة تلاميذ يدرسون بالسنة الثالثة ثانوي أعمارهم تتراوح بين 19 و20 سنة، حيث تطور الملاسنات إلى عراك جسدي استخرج إثرها أحد المتورطين آلة حادة ووجه بها ضربة لزميله على مستوى الرقبة سببت له إصابة بليغة ونزيفا حادا، ليتم إثرها إبلاغ مصالح الأمن التي انتقلت مرفوقة بعناصر الحماية المدنية وتم نقله على عجل نحو المستشفى فيما تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم وإحالتهم إلى التحقيق لتحديد ملابسات الواقعة.
مواطن2017/02/22 على 23:021
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