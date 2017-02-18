تحوّل طلاق بين زوجين، حدث في سنة 2011، بين زوجين، إلى معاناة نفسية وبدنية لطفلة في سن السادسة من العمر، تتمدرس في السنة الأولى إبتدائي، وحققت تفوقا لافتا، في دراستها باعتراف أساتذتها، في المدرسة الابتدائية رمضان جمال بسكيكدة.
وقال والد الطفلة السيد كمال مرابط، وهو مهندس في الطيران في فرنسا، ويقطن بين مدينتي تولوز وليون لـ"الشروق" ، بأن ابنته تدفع ثمن طلاق حدث بسبب خلاف عادي مع زوجته، التي فضلت العودة إلى الجزائر، والانتقام _ حسبه _ بطريقتها الخاصة من خلال حرمانه من ابنته، وأيضا عدم الاستجابة لطلبه باستقبالها في بيته في فرنسا، لأجل مباشرة العلاج، من شلل على مستوى قدمها، تعرّضت له في الأشهر الأولى من ولادتها.
المهندس كمال، الذي لم يضم ابنته إلى أحضانه منذ سنة ونصف، قال بأنه إلتزم بأن يعيدها إلى بيت والدتها حالما تتلقى علاجها، ونبّه بأن الأطباء أخبروه بأن الطفلة، إن بلغت سن العاشرة يستحال علاجها، وقال بأن الصراع بينه وبين زوجته، أسدل غيومه على الطفلة وصارت والدتها لا تُعرها أي اهتمام على حد وصفه، طالبا من السلطات مساعدته لأجل صحة الطفلة، حتى لا تبقى تعاني من هذا المرض العضوي، مع الإشارة إلى أن السيد كمال، تزوج مباشرة بعد طلاقه، وله حاليا ثلاثة أبناء، يعيشون في فرنسا، وأمام استحالة الحديث مع والدة الطفلة، اتصلت "الشروق" زوال أمس بمحامية الوالدة في قضية نزاعها مع طليقها، فنفت كل أقاويل الزوج، وقالت بأن والدة التلميذة المريضة، جازفت وقبلت مرّة بنقلها إلى فرنسا، ولكن الطليق، اختفى كما اختفى لمدة أربع سنوات بعد ولادة ابنته ورفض دفع النفقة، وذكّرت الشروق اليومي بأن محكمة الحروش بسكيكدة، ستشهد يوم الأحد القادم، متابعة لهذا الوالد الذي يعيش في بحبوحة مالية في فرنسا، ومع ذلك يتهرّب من دفع مبلغ بدل الإيجار لطليقته، ووصفت تصرفاته بالمتناقضة، لأنه يطلب شيئا وعندما تتنازل طليقته، يختفي، وقالت الأستاذة المحامية بأن والدة الطفلة ترعاها بشكل جيد بدليل تفوقها في دراستها، وأيضا مراسلتها لوزارة التضامن لأجل مساعدتها في علاج إبنتها، واقتراح على زوجها عددا من العيادات الخاصة في الجزائر لأجل مداواتها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1احذروا.. حبوب منع الحمل و"الميغا ماس" لتسمين الدجاج!
2تلميذ يحاول نحر زميله داخل ثانوية بالبليدة
3سكنات اجتماعية للبيع أياما بعد توزيعها بالبليدة
4"خضّار" يحرّض القصّر على القتال في سوريا بمساندة "إبليس"ǃ
5تجار وحرفيو تيزي وزو يحضرون لإضراب عام
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الثمر الداني من محاضرات الشيخ أحمد حماني
جمال لعلامي
طيكوك الخردة والهردة!
رشيد ولد بوسيافة
من يهُن يسهُل الهوان عليه..!
أبو بكر خالد سعد الله
تعاليْ أقاسمكِ الهمومَ تعاليِ!!
محمد بوالروايح
صدام النقابات ومديري الجامعات.. صورة لمنظومة جامعية مهترئة
حبيب راشدين
هزيمة الصهيونية باستيعاب بني إسرائيل
عبد الرزاق قسوم
لحظات وفاء، للعلماء والشهداء
جمال لعلامي
كابتك.. دوّارك!
عبد الناصر
تفاحة "حواء"!
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
الفيديو
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
والدها في فرنسا ووالدتها في الجزائر
طلاق زوجين وصراعهما في المحاكم حرم تلميذة معوّقة من العلاج
ب. عيسى
صحافي، ومدير المكتب الجهوي لجريدة الشروق بقسنطينة
تحوّل طلاق بين زوجين، حدث في سنة 2011، بين زوجين، إلى معاناة نفسية وبدنية لطفلة في سن السادسة من العمر، تتمدرس في السنة الأولى إبتدائي، وحققت تفوقا لافتا، في دراستها باعتراف أساتذتها، في المدرسة الابتدائية رمضان جمال بسكيكدة.
تغطيات ذات صلة
طلاق زوجين وصراعهما في المحاكم حرم تلميذة معوّقة من العلاج
"رؤساء بلديات ومنتخبون متورطون في الإعتداء على البيئة"
تلميذ يحاول نحر زميله داخل ثانوية بالبليدة
صاحبة وكالة تأجير السيارات تناشد تدخل وزير العدل
"نستلي" تطلق برنامجا لتكوين أطباء الأطفال الجزائريين
وقال والد الطفلة السيد كمال مرابط، وهو مهندس في الطيران في فرنسا، ويقطن بين مدينتي تولوز وليون لـ"الشروق" ، بأن ابنته تدفع ثمن طلاق حدث بسبب خلاف عادي مع زوجته، التي فضلت العودة إلى الجزائر، والانتقام _ حسبه _ بطريقتها الخاصة من خلال حرمانه من ابنته، وأيضا عدم الاستجابة لطلبه باستقبالها في بيته في فرنسا، لأجل مباشرة العلاج، من شلل على مستوى قدمها، تعرّضت له في الأشهر الأولى من ولادتها.
المهندس كمال، الذي لم يضم ابنته إلى أحضانه منذ سنة ونصف، قال بأنه إلتزم بأن يعيدها إلى بيت والدتها حالما تتلقى علاجها، ونبّه بأن الأطباء أخبروه بأن الطفلة، إن بلغت سن العاشرة يستحال علاجها، وقال بأن الصراع بينه وبين زوجته، أسدل غيومه على الطفلة وصارت والدتها لا تُعرها أي اهتمام على حد وصفه، طالبا من السلطات مساعدته لأجل صحة الطفلة، حتى لا تبقى تعاني من هذا المرض العضوي، مع الإشارة إلى أن السيد كمال، تزوج مباشرة بعد طلاقه، وله حاليا ثلاثة أبناء، يعيشون في فرنسا، وأمام استحالة الحديث مع والدة الطفلة، اتصلت "الشروق" زوال أمس بمحامية الوالدة في قضية نزاعها مع طليقها، فنفت كل أقاويل الزوج، وقالت بأن والدة التلميذة المريضة، جازفت وقبلت مرّة بنقلها إلى فرنسا، ولكن الطليق، اختفى كما اختفى لمدة أربع سنوات بعد ولادة ابنته ورفض دفع النفقة، وذكّرت الشروق اليومي بأن محكمة الحروش بسكيكدة، ستشهد يوم الأحد القادم، متابعة لهذا الوالد الذي يعيش في بحبوحة مالية في فرنسا، ومع ذلك يتهرّب من دفع مبلغ بدل الإيجار لطليقته، ووصفت تصرفاته بالمتناقضة، لأنه يطلب شيئا وعندما تتنازل طليقته، يختفي، وقالت الأستاذة المحامية بأن والدة الطفلة ترعاها بشكل جيد بدليل تفوقها في دراستها، وأيضا مراسلتها لوزارة التضامن لأجل مساعدتها في علاج إبنتها، واقتراح على زوجها عددا من العيادات الخاصة في الجزائر لأجل مداواتها.