والدها في فرنسا ووالدتها في الجزائر طلاق زوجين وصراعهما في المحاكم حرم تلميذة معوّقة من العلاج

تحوّل طلاق بين زوجين، حدث في سنة 2011، بين زوجين، إلى معاناة نفسية وبدنية لطفلة في سن السادسة من العمر، تتمدرس في السنة الأولى إبتدائي، وحققت تفوقا لافتا، في دراستها باعتراف أساتذتها، في المدرسة الابتدائية رمضان جمال بسكيكدة.

وقال والد الطفلة السيد كمال مرابط، وهو مهندس في الطيران في فرنسا، ويقطن بين مدينتي تولوز وليون لـ"الشروق" ، بأن ابنته تدفع ثمن طلاق حدث بسبب خلاف عادي مع زوجته، التي فضلت العودة إلى الجزائر، والانتقام _ حسبه _ بطريقتها الخاصة من خلال حرمانه من ابنته، وأيضا عدم الاستجابة لطلبه باستقبالها في بيته في فرنسا، لأجل مباشرة العلاج، من شلل على مستوى قدمها، تعرّضت له في الأشهر الأولى من ولادتها.

المهندس كمال، الذي لم يضم ابنته إلى أحضانه منذ سنة ونصف، قال بأنه إلتزم بأن يعيدها إلى بيت والدتها حالما تتلقى علاجها، ونبّه بأن الأطباء أخبروه بأن الطفلة، إن بلغت سن العاشرة يستحال علاجها، وقال بأن الصراع بينه وبين زوجته، أسدل غيومه على الطفلة وصارت والدتها لا تُعرها أي اهتمام على حد وصفه، طالبا من السلطات مساعدته لأجل صحة الطفلة، حتى لا تبقى تعاني من هذا المرض العضوي، مع الإشارة إلى أن السيد كمال، تزوج مباشرة بعد طلاقه، وله حاليا ثلاثة أبناء، يعيشون في فرنسا، وأمام استحالة الحديث مع والدة الطفلة، اتصلت "الشروق" زوال أمس بمحامية الوالدة في قضية نزاعها مع طليقها، فنفت كل أقاويل الزوج، وقالت بأن والدة التلميذة المريضة، جازفت وقبلت مرّة بنقلها إلى فرنسا، ولكن الطليق، اختفى كما اختفى لمدة أربع سنوات بعد ولادة ابنته ورفض دفع النفقة، وذكّرت الشروق اليومي بأن محكمة الحروش بسكيكدة، ستشهد يوم الأحد القادم، متابعة لهذا الوالد الذي يعيش في بحبوحة مالية في فرنسا، ومع ذلك يتهرّب من دفع مبلغ بدل الإيجار لطليقته، ووصفت تصرفاته بالمتناقضة، لأنه يطلب شيئا وعندما تتنازل طليقته، يختفي، وقالت الأستاذة المحامية بأن والدة الطفلة ترعاها بشكل جيد بدليل تفوقها في دراستها، وأيضا مراسلتها لوزارة التضامن لأجل مساعدتها في علاج إبنتها، واقتراح على زوجها عددا من العيادات الخاصة في الجزائر لأجل مداواتها.