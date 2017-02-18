تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، من تدمير مدفع تقليدي الصنع و7 ألغام في ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن عناصر الدرك الوطني تمكنوا من توقيف 3 بارونات مخدرات وحجز 78 كلغ من الكيف المعالج بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية، في حين تم توقيف مهربين اثنين كانا على متن مركبة نفعية محملة بـ3153 وحدة من مختلف المشروبات بوهران.
وبتمنراست وعين قزام وبالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 مهربين، فيما حجزت مركبتين و1.5 طن من المواد الغذائية، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة، مهربا كان على متن مركبة محملة بـ720 كلغ من النحاس.
من جهة أخرى، أحبطت وحدات من حراس الشواطئ بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 25 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وغليزان.
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توقيف 3 بارونات مخدرات بسيدي بلعباس
تدمير مدفع و7 ألغام تقليدية الصنع في سكيكدة
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، من تدمير مدفع تقليدي الصنع و7 ألغام في ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن عناصر الدرك الوطني تمكنوا من توقيف 3 بارونات مخدرات وحجز 78 كلغ من الكيف المعالج بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية، في حين تم توقيف مهربين اثنين كانا على متن مركبة نفعية محملة بـ3153 وحدة من مختلف المشروبات بوهران.
وبتمنراست وعين قزام وبالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 مهربين، فيما حجزت مركبتين و1.5 طن من المواد الغذائية، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة، مهربا كان على متن مركبة محملة بـ720 كلغ من النحاس.
من جهة أخرى، أحبطت وحدات من حراس الشواطئ بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 25 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وغليزان.