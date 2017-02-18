فجّر ترشيح ياسر عرفات قانة على رأس قائمة العاصمة خلال التشريعيات المقبلة، حربا داخلية بين مناضلي وإطارات حركة مجتمع السلم، ذلك أنّ قرار تقديم مدير المكتبة الوطنية بالنيابة، وإن كان صادرا عن هياكل الحزب الولائية، فإنه قد كشف المستور من المصالح وتقاطع اللوبيات التجاريّة في التنظيم، إلى درجة أنّ الخيار شكّل مفاجأة صادمة لدى البعض من أبناء الحركة، الذين راهنوا على ترشيح أسماء ثقيلة قادرة على صناعة التنافس، ونظيفة اليد من كلّ الشبهات.
وأسرّت مصادر من حمس بأنّ خلفيات الدفع بعرفات قانة إلى رأس قائمة العاصمة، قد فرضته جملة من المصالح المتشابكة بين أجنحة صناعة القرار الفعلية في المكتب الولائي للحزب، إذ تحدثت المصادر ذاتها، عن تحالف بين الطرفين، يعود عمليّا إلى سنوات ماضية، يوم كان "قانة" يشغل موقع نائب مدير الكتاب، بوزارة الثقافة في عهدي خليدة تومي ونادية لعبيدي، إضافة إلى مهام مدير دائرة الكتاب في نشاطات الوزارة الثقافية، ومن خلال ذلك المنصب، كان الرجل يملك سلطة القرار المطلقة في "دراسة" ومنح الموافقة على مشاريع نشر الكتب، في إطار تظاهرات الوزارة الكبرى، وعلى رأسها عواصم الثقافة (العربية منها والإسلامية).
وعبر هذا المنصب المهمّ، تشكلّت شبكة من المصالح المتبادلة مع قيادات حزبية محليّة، أنشأت دور نشر وهمية، لا وجود لها في سوق الكتاب، ولا يظهر اسمها إلا في فواتير وزارة الثقافة، أي مجرّد سجلات تجارية لتحويل الأموال العمومية، عن طريق الظفر بصفقات النشر تحت الطاولة، مثلما يكشف مطلعون على خبايا الحقيقة.
وبذلك، تضيف المصادر الموثوقة من داخل الحزب، أنّ هؤلاء النافذين في الحزب ولائيا، والمستفيدين تجاريّا من مكانة "قانة" الإدارية سابقا، قد قرّروا ردّ الجميل ومكافأة الرجل على المعروف الذي أسداه لهم، وهم من خلال هذا الترشيح يطمحون لاستمرار ذات المنافع، لأن النيابة ستسمح للمعني بالوساطة والتدخل لدى كلّ المصالح المرتبطة بتجارة الكتاب، بل إن أحد المتحدّثين من حمس، تحفظ عن التصريح بهويته، لم يتوان عن إثارة الرغبة في البحث عن الحصانة القانونية، كون تسيير الكتاب بوزارة الثقافة في الفترة الماضية تشوبه الكثير من الشبهات وتلاحقه الشائعات من كل جانب، وإن كان مثل هذا الرأي يبقى أقرب إلى التخمين، لأنّ الرجل غير متابع قضائيّا، ولم يرد في حقّه ما يطرح هذه الاحتمالات!
وانطلاقا من المعطيات السالفة، فإنّ عدة مصادر متواترة من تشكيلة حمس، تتحدث عن خيبة أمل كبيرة لدى قواعدها، وتتوقع نكسة قاصمة خلال تشريعيات 2017، بل إنّ البعض يخشى أن تعمد أطراف منافسة أو مناوئة، إلى النبش في ملفات تخصّ إدارة الشأن العام، قد تسيء إلى مرشّحي الحركة، وتطيح بفرسانهم في معركة انتخابية، تقتصي توخّي النزاهة والعفاف على أعلى مستوى من الحيطة والحذر، وهو ما لم يحصل برأيها في هذا الاستحقاق.
ويؤكد عارفون بشؤون حمس أنّ برلمانيات 2017 قد تعيد سيناريو 2002، مع فارق كبير في القياس، ذلك أنّ تلك التشريعيات، عرفت وقتها فرض وزير السياحة عبد القادر بن قرينة، المنحدر من ولاية ورقلة، على رأس عاصمة البلاد، من طرف مكتب الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله، الأمر الذي أدّى إلى تقاعس وتخلّف كبيرين عن تنشيط الحملة الانتخابية، بسبب عدم رضا القواعد عن خيار المركزيّة، أمّا اليوم، فالقضية تتجاوز ذلك، إلى مخاوف من أن تطفو الفضائح على سطح الحملة الانتخابية!
وما يزيد من تعقيد وضع حمس في العاصمة، هو عدم التوافق مع حليفها الجديد، المنضوي تحت لواء الحركة في إطار مشروع الوحدة المعلن مؤخرا، ويتعلق الأمر بجبهة التغيير، فهذه الأخيرة تدافع بقوة عن حظوظ مرشّحها، فقد وقع اختيارها على نائب برلماني سابق، ورجل قانوني معروف في العاصمة، وترى أنه الأولى برأس القائمة، أو إحدى المراتب المتقدمة، بالنظر لسمعته ومؤهلاته الموضوعية للوظيفة النيابية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1التلفزيون الجزائري يمجّد الخونة!
2الجزائر بلد كبير بفضل "إنجازات" الإستعمار
3شبح الإغتيال طارد بومدين وهذا ما قاله في تأميم المحروقات
4باريس تدفع بأحد أوزانها الدبلوماسية إلى الجزائر
5رابطة حقوق الإنسان: الأحمدية تهدد الجزائر وتستغلّ 5 وسائل للإنتشار
Français English
الرأي
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
محمد سليم قلالة
هل نَملك استراتيجية فلاحية؟
محمد الهادي الحسني
الثمر الداني من محاضرات الشيخ أحمد حماني
جمال لعلامي
طيكوك الخردة والهردة!
رشيد ولد بوسيافة
من يهُن يسهُل الهوان عليه..!
أبو بكر خالد سعد الله
تعاليْ أقاسمكِ الهمومَ تعاليِ!!
محمد بوالروايح
صدام النقابات ومديري الجامعات.. صورة لمنظومة جامعية مهترئة
حبيب راشدين
هزيمة الصهيونية باستيعاب بني إسرائيل
عبد الرزاق قسوم
لحظات وفاء، للعلماء والشهداء
جمال لعلامي
كابتك.. دوّارك!
الفيديو
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
بعد اختيار "عرفات" لتصدر قائمة العاصمة في التشريعيات
غليان في حمس وغضب من تقاطع المصالح مع الفساد!
سفيان. ع
فجّر ترشيح ياسر عرفات قانة على رأس قائمة العاصمة خلال التشريعيات المقبلة، حربا داخلية بين مناضلي وإطارات حركة مجتمع السلم، ذلك أنّ قرار تقديم مدير المكتبة الوطنية بالنيابة، وإن كان صادرا عن هياكل الحزب الولائية، فإنه قد كشف المستور من المصالح وتقاطع اللوبيات التجاريّة في التنظيم، إلى درجة أنّ الخيار شكّل مفاجأة صادمة لدى البعض من أبناء الحركة، الذين راهنوا على ترشيح أسماء ثقيلة قادرة على صناعة التنافس، ونظيفة اليد من كلّ الشبهات.
تغطيات ذات صلة
غليان في حمس وغضب من تقاطع المصالح مع الفساد!
عيسى: 53 مليون سنتيم تكلفة الحج
جرائم الإستعمار.. زلزال في فرنسا وتوجس بالجزائر!
سوناطراك تحت الحصار في الذكرى الـ 46 لتأميم المحروقات!
رجل الأعمال جعفر شلي يحدث فتنة بين سلطاني ومقري
وأسرّت مصادر من حمس بأنّ خلفيات الدفع بعرفات قانة إلى رأس قائمة العاصمة، قد فرضته جملة من المصالح المتشابكة بين أجنحة صناعة القرار الفعلية في المكتب الولائي للحزب، إذ تحدثت المصادر ذاتها، عن تحالف بين الطرفين، يعود عمليّا إلى سنوات ماضية، يوم كان "قانة" يشغل موقع نائب مدير الكتاب، بوزارة الثقافة في عهدي خليدة تومي ونادية لعبيدي، إضافة إلى مهام مدير دائرة الكتاب في نشاطات الوزارة الثقافية، ومن خلال ذلك المنصب، كان الرجل يملك سلطة القرار المطلقة في "دراسة" ومنح الموافقة على مشاريع نشر الكتب، في إطار تظاهرات الوزارة الكبرى، وعلى رأسها عواصم الثقافة (العربية منها والإسلامية).
وعبر هذا المنصب المهمّ، تشكلّت شبكة من المصالح المتبادلة مع قيادات حزبية محليّة، أنشأت دور نشر وهمية، لا وجود لها في سوق الكتاب، ولا يظهر اسمها إلا في فواتير وزارة الثقافة، أي مجرّد سجلات تجارية لتحويل الأموال العمومية، عن طريق الظفر بصفقات النشر تحت الطاولة، مثلما يكشف مطلعون على خبايا الحقيقة.
وبذلك، تضيف المصادر الموثوقة من داخل الحزب، أنّ هؤلاء النافذين في الحزب ولائيا، والمستفيدين تجاريّا من مكانة "قانة" الإدارية سابقا، قد قرّروا ردّ الجميل ومكافأة الرجل على المعروف الذي أسداه لهم، وهم من خلال هذا الترشيح يطمحون لاستمرار ذات المنافع، لأن النيابة ستسمح للمعني بالوساطة والتدخل لدى كلّ المصالح المرتبطة بتجارة الكتاب، بل إن أحد المتحدّثين من حمس، تحفظ عن التصريح بهويته، لم يتوان عن إثارة الرغبة في البحث عن الحصانة القانونية، كون تسيير الكتاب بوزارة الثقافة في الفترة الماضية تشوبه الكثير من الشبهات وتلاحقه الشائعات من كل جانب، وإن كان مثل هذا الرأي يبقى أقرب إلى التخمين، لأنّ الرجل غير متابع قضائيّا، ولم يرد في حقّه ما يطرح هذه الاحتمالات!
وانطلاقا من المعطيات السالفة، فإنّ عدة مصادر متواترة من تشكيلة حمس، تتحدث عن خيبة أمل كبيرة لدى قواعدها، وتتوقع نكسة قاصمة خلال تشريعيات 2017، بل إنّ البعض يخشى أن تعمد أطراف منافسة أو مناوئة، إلى النبش في ملفات تخصّ إدارة الشأن العام، قد تسيء إلى مرشّحي الحركة، وتطيح بفرسانهم في معركة انتخابية، تقتصي توخّي النزاهة والعفاف على أعلى مستوى من الحيطة والحذر، وهو ما لم يحصل برأيها في هذا الاستحقاق.
ويؤكد عارفون بشؤون حمس أنّ برلمانيات 2017 قد تعيد سيناريو 2002، مع فارق كبير في القياس، ذلك أنّ تلك التشريعيات، عرفت وقتها فرض وزير السياحة عبد القادر بن قرينة، المنحدر من ولاية ورقلة، على رأس عاصمة البلاد، من طرف مكتب الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله، الأمر الذي أدّى إلى تقاعس وتخلّف كبيرين عن تنشيط الحملة الانتخابية، بسبب عدم رضا القواعد عن خيار المركزيّة، أمّا اليوم، فالقضية تتجاوز ذلك، إلى مخاوف من أن تطفو الفضائح على سطح الحملة الانتخابية!
وما يزيد من تعقيد وضع حمس في العاصمة، هو عدم التوافق مع حليفها الجديد، المنضوي تحت لواء الحركة في إطار مشروع الوحدة المعلن مؤخرا، ويتعلق الأمر بجبهة التغيير، فهذه الأخيرة تدافع بقوة عن حظوظ مرشّحها، فقد وقع اختيارها على نائب برلماني سابق، ورجل قانوني معروف في العاصمة، وترى أنه الأولى برأس القائمة، أو إحدى المراتب المتقدمة، بالنظر لسمعته ومؤهلاته الموضوعية للوظيفة النيابية.