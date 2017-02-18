أعلن جهاز الدفاع المدني السعودي، الخميس، أن شرطياً سعودياً قتل وأصيب شخص آخر بجروح في مقذوفات عسكرية أطلقت من اليمن وسقطت في منطقة ظهران الجنوب الحدودية الواقعة في جنوب السعودية.
واتهم جهاز الدفاع المدني المتمردين الحوثيين في اليمن بالوقوف خلف الهجوم.
وقال في تغريدة في تويتر، إنه تلقى بلاغاً، الأربعاء: "عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية نتج عنها استشهاد عريف بشرطة ظهران الجنوب وهو يؤدي مهامه وإصابة مقيم"، لم يحدد جنسيته.
وظهر في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى محكمة وقد بدت عليه آثار قصف، وشرطي مضرج بالدماء كان لا يزال في كرسيه.
وبدأ النزاع الأخير في اليمن عام 2014، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين الحوثيين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في النزاع في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير. وساعد هذا التدخل القوات الحكومية في طرد المتمردين من مناطق عدة بينها مدينة عدن.
ومنذ بدأت ضربات التحالف، قتل 128 عسكرياً ورجل أمن سعودياً على الأقل في مواجهات وهجمات وقعت عند الحدود الجنوبية، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات وزارة الداخلية والدفاع المدني ووكالة الأنباء الرسمية.
وفي اليمن، قتل منذ بدء التدخل السعودي أكثر من 7400 شخص بينهم 1400 طفل، وأصيب نحو 40 ألف شخص بجروح على خلفية أزمة إنسانية خطيرة، بحسب الأمم المتحدة.
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مقتل شرطي سعودي في مقذوفات أطلقت من اليمن
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن جهاز الدفاع المدني السعودي، الخميس، أن شرطياً سعودياً قتل وأصيب شخص آخر بجروح في مقذوفات عسكرية أطلقت من اليمن وسقطت في منطقة ظهران الجنوب الحدودية الواقعة في جنوب السعودية.
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واتهم جهاز الدفاع المدني المتمردين الحوثيين في اليمن بالوقوف خلف الهجوم.
وقال في تغريدة في تويتر، إنه تلقى بلاغاً، الأربعاء: "عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية نتج عنها استشهاد عريف بشرطة ظهران الجنوب وهو يؤدي مهامه وإصابة مقيم"، لم يحدد جنسيته.
وظهر في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى محكمة وقد بدت عليه آثار قصف، وشرطي مضرج بالدماء كان لا يزال في كرسيه.
وبدأ النزاع الأخير في اليمن عام 2014، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين الحوثيين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في النزاع في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير. وساعد هذا التدخل القوات الحكومية في طرد المتمردين من مناطق عدة بينها مدينة عدن.
ومنذ بدأت ضربات التحالف، قتل 128 عسكرياً ورجل أمن سعودياً على الأقل في مواجهات وهجمات وقعت عند الحدود الجنوبية، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات وزارة الداخلية والدفاع المدني ووكالة الأنباء الرسمية.
وفي اليمن، قتل منذ بدء التدخل السعودي أكثر من 7400 شخص بينهم 1400 طفل، وأصيب نحو 40 ألف شخص بجروح على خلفية أزمة إنسانية خطيرة، بحسب الأمم المتحدة.