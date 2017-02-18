الجيش المصري يدمر أربعة أنفاق على الحدود مع غزة

أعلن الجيش المصري، الخميس، تدمير أربعة أنفاق على حدود قطاع غزة الفلسطيني، وتوقيف 307 مهاجرين غير شرعيين، خلال الفترة من 5-20 فيفري الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد، تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد أربعة أنفاق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء (شمال شرق)".

ومنذ منتصف سبتمبر 2015، بدأ الجيش ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري إلى ضبط (287) فرداً من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية في منطقة السلوم على الحدود الليبية، غربي البلاد. كما تم ضبط مركب على متنه خمسة أفراد، وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

وفى المنطقة الجنوبية العسكرية، جرى ضبط (20) فرداً سورياً خلال عمليات الهجرة غير الشرعية في منطقة أبو رماد، حسب البيان.

وحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، جوان 2016، تحتل مصر المركز العاشر بين البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.