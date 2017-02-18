أعلن الجيش المصري، الخميس، تدمير أربعة أنفاق على حدود قطاع غزة الفلسطيني، وتوقيف 307 مهاجرين غير شرعيين، خلال الفترة من 5-20 فيفري الجاري.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد، تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد أربعة أنفاق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء (شمال شرق)".
ومنذ منتصف سبتمبر 2015، بدأ الجيش ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري إلى ضبط (287) فرداً من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية في منطقة السلوم على الحدود الليبية، غربي البلاد. كما تم ضبط مركب على متنه خمسة أفراد، وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
وفى المنطقة الجنوبية العسكرية، جرى ضبط (20) فرداً سورياً خلال عمليات الهجرة غير الشرعية في منطقة أبو رماد، حسب البيان.
وحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، جوان 2016، تحتل مصر المركز العاشر بين البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1تركيا ترفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجيش
2إيران مستعدة لتوجيه "صفعة على الوجه" لأمريكا
3هكذا شيع الآلاف الشيخ عمر عبد الرحمن في مصر
4فرنسا: بايرو ينسحب ويعلن مساندته لماكرون
5إطلاق سراح 120 سعوديا بعد احتجازهم في إندونيسيا
Français English
الرأي
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
محمد سليم قلالة
هل نَملك استراتيجية فلاحية؟
محمد الهادي الحسني
الثمر الداني من محاضرات الشيخ أحمد حماني
جمال لعلامي
طيكوك الخردة والهردة!
رشيد ولد بوسيافة
من يهُن يسهُل الهوان عليه..!
أبو بكر خالد سعد الله
تعاليْ أقاسمكِ الهمومَ تعاليِ!!
محمد بوالروايح
صدام النقابات ومديري الجامعات.. صورة لمنظومة جامعية مهترئة
حبيب راشدين
هزيمة الصهيونية باستيعاب بني إسرائيل
عبد الرزاق قسوم
لحظات وفاء، للعلماء والشهداء
جمال لعلامي
كابتك.. دوّارك!
الفيديو
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
الجيش المصري يدمر أربعة أنفاق على الحدود مع غزة
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلن الجيش المصري، الخميس، تدمير أربعة أنفاق على حدود قطاع غزة الفلسطيني، وتوقيف 307 مهاجرين غير شرعيين، خلال الفترة من 5-20 فيفري الجاري.
تغطيات ذات صلة
الجيش المصري يدمر أربعة أنفاق على الحدود مع غزة
سوريا: تبادل إطلاق نار قبل بدء محادثات جنيف
مقتل شرطي سعودي في مقذوفات أطلقت من اليمن
هكذا شيع الآلاف الشيخ عمر عبد الرحمن في مصر
القوات العراقية تقتحم مطار الموصل
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد، تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد أربعة أنفاق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء (شمال شرق)".
ومنذ منتصف سبتمبر 2015، بدأ الجيش ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري إلى ضبط (287) فرداً من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية في منطقة السلوم على الحدود الليبية، غربي البلاد. كما تم ضبط مركب على متنه خمسة أفراد، وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
وفى المنطقة الجنوبية العسكرية، جرى ضبط (20) فرداً سورياً خلال عمليات الهجرة غير الشرعية في منطقة أبو رماد، حسب البيان.
وحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، جوان 2016، تحتل مصر المركز العاشر بين البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.