كشف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الخميس أنه تم خلال شهر يناير المنصرم تسجيل 1900 حادث مرور أدى إلى وفاة 244 شخص وإصابة 2.605 آخرين.
وأوضح ذات المصدر أنه مقارنة بشهر جانفي من سنة 2016، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد ضحايا هذه الحوادث بنسبة 27.16 بالمائة وفي عدد المصابين بـ29.67 بالمائة.
وكان المركز قد أوضح مؤخرا أن أزيد من 8.800 من حاملي رخص السياقة لأقل من سنتين تسببوا خلال سنة 2016 في وقوع حوادث المرور بنسبة 30.69 بالمائة.
وبخصوص الفئات العمرية، أشار المركز إلى أن 43.29 بالمائة من القتلى و48.02 بالمائة من الجرحى خلال سنة 2016 جراء حوادث المرور تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة.
ويبقى العنصر البشري -حسب المصدر- هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذه الحوادث بنسبة 96 بالمائة بفعل التجاوز الخطير والإفراط في السرعة وعدم احترام إشارات المرور.
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تسجيل 1900 حادث مرور
إرهاب الطرقات يقتل 244 شخص خلال شهر
الشروق أون لاين
كشف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الخميس أنه تم خلال شهر يناير المنصرم تسجيل 1900 حادث مرور أدى إلى وفاة 244 شخص وإصابة 2.605 آخرين.
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وأوضح ذات المصدر أنه مقارنة بشهر جانفي من سنة 2016، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد ضحايا هذه الحوادث بنسبة 27.16 بالمائة وفي عدد المصابين بـ29.67 بالمائة.
وكان المركز قد أوضح مؤخرا أن أزيد من 8.800 من حاملي رخص السياقة لأقل من سنتين تسببوا خلال سنة 2016 في وقوع حوادث المرور بنسبة 30.69 بالمائة.
وبخصوص الفئات العمرية، أشار المركز إلى أن 43.29 بالمائة من القتلى و48.02 بالمائة من الجرحى خلال سنة 2016 جراء حوادث المرور تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة.
ويبقى العنصر البشري -حسب المصدر- هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذه الحوادث بنسبة 96 بالمائة بفعل التجاوز الخطير والإفراط في السرعة وعدم احترام إشارات المرور.