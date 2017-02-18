في الوقت الذي ينشغل الجميع بالحديث عن غزارة المياه بداية هذا الموسم، ويستبشرون فيه بعام للخير، ورغم تراوح منسوب المياه المتساقطة بين 40 إلى 80 مليمترا أحيانا، ورغم تضرر ممتلكات الناس ومواشيهم وأراضيهم وأرواحهم أحياناً في العديد من جهات الوطن؛ نجد من يشغله حديث آخر، حيث تحدث فلاحون من ضاية بن ضحوة 8 كلم شمال مقر ولاية غرداية عن شح مياه الآبار بمنطقة البطمة الفلاحية وضفاف الوادي الأبيض.
حيث أكد العديد من الفلاحين لـ"الشروق اليومي " عن تدهور ظروفهم المهنية بسبب هذا الوضع، وأن عددا منهم أحيل على البطالة قسراً، فيما طالب العديد منهم من السلطات الولائية بالتكفل بهذا المشكل بإعادة تأهيل بعض الآبار الارتوازية وحفر آبار أخرى بذات المنطقة.
وتعرف مدينة ضاية بن ضحوة بطابعها الفلاحي، حيث تتوفر على مساحات فلاحية كبرى، وتم هجرانها بسبب الجفاف الذي يضربها منذ عدة سنوات.
وفي سياق متصل، طالب فلاحو منطقة البطمة بتسوية وضعية أراضيهم التي بقيت حبيسة الأدراج، بالرغم من الوعود التي أعطيت لهم من طرف السلطات المحلية بذات البلدية.
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فلاحو ضاية بن ضحوة استنجدوا بالسلطات الولائية
الجفاف يحيل عشرات الفلاحين على البطالة بغرداية
ب. عز الدين
في الوقت الذي ينشغل الجميع بالحديث عن غزارة المياه بداية هذا الموسم، ويستبشرون فيه بعام للخير، ورغم تراوح منسوب المياه المتساقطة بين 40 إلى 80 مليمترا أحيانا، ورغم تضرر ممتلكات الناس ومواشيهم وأراضيهم وأرواحهم أحياناً في العديد من جهات الوطن؛ نجد من يشغله حديث آخر، حيث تحدث فلاحون من ضاية بن ضحوة 8 كلم شمال مقر ولاية غرداية عن شح مياه الآبار بمنطقة البطمة الفلاحية وضفاف الوادي الأبيض.
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حيث أكد العديد من الفلاحين لـ"الشروق اليومي " عن تدهور ظروفهم المهنية بسبب هذا الوضع، وأن عددا منهم أحيل على البطالة قسراً، فيما طالب العديد منهم من السلطات الولائية بالتكفل بهذا المشكل بإعادة تأهيل بعض الآبار الارتوازية وحفر آبار أخرى بذات المنطقة.
وتعرف مدينة ضاية بن ضحوة بطابعها الفلاحي، حيث تتوفر على مساحات فلاحية كبرى، وتم هجرانها بسبب الجفاف الذي يضربها منذ عدة سنوات.
وفي سياق متصل، طالب فلاحو منطقة البطمة بتسوية وضعية أراضيهم التي بقيت حبيسة الأدراج، بالرغم من الوعود التي أعطيت لهم من طرف السلطات المحلية بذات البلدية.