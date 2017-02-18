حجز قطع من الأسلحة النارية مقتل شيخ في العقد الخامس بطعنة خنجر بخنشلة

لقي شخص في العقد الخامس من العمر، صاحب مقهى شعبي، بوسط مدينة خنشلة، ليلة الأربعاء، مصرعه إثر تلقيه طعنة خنجر، وجهها إليه شاب في الثلاثينيات من العمر، في القلب، لأسباب لا تزال ظروفها غامضة ومجهولة، حيث لفظ الضحية "بوعلام براح"، 53 سنة من العمر، أنفاسه الأخيرة، قبل وصوله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى علي بوسحابة بخنشلة، متأثرا بإصابته البليغة، حيث أمر وكيل الجمهورية، مصالح الأمن بفتح تحقيق معمق حول القضية، ليتم توقيف الفاعل صباح أمس، في انتظار استكمال التحقيقات وإحالة الملف أمام النيابة.

مصادر "الشروق" ذكرت أن الضحية كان قد تلقى طعنة بالسلاح الأبيض، في القلب، كانت كافية لترديه قتيلا، بالقرب من مسجد الأمير عبد القادر، بعد أن وجهها إليه شاب، 33 سنة من العمر، شوهد قبل الحادث رفقة الضحية لأكثر من مرة، ليتم توقيف المتهم، وإحالته إلى التحقيق، لتحديد أسباب الجريمة النكراء التي هزت خنشلة، والأولى من نوعها في السنة الجارية.

..وحجز قطع من الأسلحة النارية وخمور

كللت عملية مداهمة، كانت قد شنتها الأربعاء، فرقة البحث والتحري، بأمن خنشلة، من داخل منزل بوسط المدينة، بعد كمين محكم نصب منذ أسبوع من التحقيقات والتحريات، كلل بحجز مجموعة من الأسلحة النارية، من مختلف الأنواع، إضافة إلى استرجاع كمية معتبرة من الذخيرة الحربية، أجنبية الصنع، مع اعتقال 03 أشخاص على ذمة التحقيق واسترجاع مركبة سياحية، حيث يجري محققو الفرقة تحقيقات معمقة، حول القضية قبل إحالتها على القضاء.

كما أسفرت مداهمة أخرى عن حجز كميات معتبرة من الخمور أجنبية الصنع، تم ضبط نصفها داخل سيارة نفعية، والآخر داخل منزل ومحل، وتم توقيف المتورطين بعد تحديد هويتهم، وإحالة الملف أمام القضاء.