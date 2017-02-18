قال إنهم يستخدمون "الخشونة" سيدي السعيد: لم أشتم النقابات المستقلة

نفى الأمين العام للمركزية النقابة عبد المجيد سيدي السعيد، الخميس، وجود أي خلاف بينه وبين النقابات المستقلة، حيث أكد على هامش انعقاد اللجنة التنفيذية الثالثة، بالجلفة أنه لم يشتم النقابات المستقلة، مؤكدا في ذات السياق أن دليل عدم وجود الخلاف حضورهم مع النقابات المستقلة في وزارة العمل والتشغيل.

وأضاف سيدي السعيد أن الفرق بين النقابات المستقلة والاتحاد العام للعمال الجزائريين أنهم يستعملون "الخشونة" ونحن نستعمل الحوار، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية عرض سيدي السعيد حصيلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أكد أن الاتحاد يحتوي قاعدة قوية قدرها بأكثر من مليوني منخرط من العمال الجزائريين أي بنسبة 40 بالمائة من نسبة العمال الجزائريين البالغ عددهم 7 ملايين موظف جزائري واعتبر هذا الرقم دليلا على نجاح الاتحاد، كما تطرق سيدي السعيد إلى الكثير من الملفات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد مؤكدا في معرضه حديثه عن قضية توقيف استيراد التفاح الفرنسي واعتبره إنجازا كبيرا للاقتصاد الوطني.