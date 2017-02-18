استقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، وفدا أمريكيا يتكون من موظفين وضباط سامين من مختلف أسلاك الجيش، يقوم بزيارة إلى الجزائر، بحسب ما أورده بيان للخارجية الجزائرية.
وأوضح بيان الخارجية أن مساهل، خلال اللقاء، الخميس، أبرز الإصلاحات السياسية المهمة التي تمت مباشرتها ومختلف برامج التنمية الاقتصادية المنجزة في الجزائر، كما استعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والمكاسب المحققة في هذا المجال، مشيدا بالتعاون القائم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.
كما ذكر الوزير بمقاربة الجزائر في إطار تسوية الأزمات في كل من ليبيا ومالي ومناطق أخرى من العالم التي تقوم على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية دون أي تدخل أجنبي.
وأشار مساهل، في هذا الصدد، إلى "دعم الجزائر الدائم" للمسار السياسي الذي تقوم به حاليا منظمة الأمم المتحدة، مذكرا بجهودها "المعتبرة" من أجل إيجاد حل في ليبيا ومالي وبموقفها المتسم بـ "التوازن والوسطية" إزاء جميع الأطراف.
من جهته، نوه الوفد الأمريكي بمستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، مشيدا بالتزام الجزائر، البلد الشريك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
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الجزائر تستقبل وفدا عسكريا أمريكيا
ع. س
استقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، وفدا أمريكيا يتكون من موظفين وضباط سامين من مختلف أسلاك الجيش، يقوم بزيارة إلى الجزائر، بحسب ما أورده بيان للخارجية الجزائرية.
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وأوضح بيان الخارجية أن مساهل، خلال اللقاء، الخميس، أبرز الإصلاحات السياسية المهمة التي تمت مباشرتها ومختلف برامج التنمية الاقتصادية المنجزة في الجزائر، كما استعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والمكاسب المحققة في هذا المجال، مشيدا بالتعاون القائم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.
كما ذكر الوزير بمقاربة الجزائر في إطار تسوية الأزمات في كل من ليبيا ومالي ومناطق أخرى من العالم التي تقوم على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية دون أي تدخل أجنبي.
وأشار مساهل، في هذا الصدد، إلى "دعم الجزائر الدائم" للمسار السياسي الذي تقوم به حاليا منظمة الأمم المتحدة، مذكرا بجهودها "المعتبرة" من أجل إيجاد حل في ليبيا ومالي وبموقفها المتسم بـ "التوازن والوسطية" إزاء جميع الأطراف.
من جهته، نوه الوفد الأمريكي بمستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، مشيدا بالتزام الجزائر، البلد الشريك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.