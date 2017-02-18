استرجاع سيارة رباعية الدفع حجز 360 قنطار من الموز المهرب بتبسة

تمكن عناصر الشرطة القضائية، بمدينة الونزة بولاية تبسة، الخميس،من إحباط محاولة تهريب أكثر من 360 قنطار، من فاكهة الموز المهرب من تونس نحو الأراضي الجزائرية، التي كانت على متن شاحنة من نوع "شاكمان"، كما تم في ذات العملية، استرجاع سيارة رباعية الدفع، كانت تقوم بعملية الكشف.

وتعتبر هذه الكمية ثاني أكبر عملية بعد عملية بئر العاتر حيث تم إحباط محاولة تهريب 16 طنا من الموز، وقد ساهمت هذه العمليات في سقوط سعر الموز إلى 250 دج للكيلوغرام بعد أن وصل قبل أسابيع إلى 600 دج بعد صدور قرار منع استيراده.